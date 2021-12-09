День рождения Ермака в "Синегоре". Журналисты рассказали, кто еще приезжал на праздник

В продолжении расследования журналисты показали прилет 21 ноября на частном самолете в Ивано-Франковск бизнесмена Карла Контруса, который владеет бизнесом в Австрии, Украине и России. Он совладелец украинского завода "Трансмаш", а в России ему принадлежит завод по ремонту железнодорожного транспорта.

После прилета в Ивано-Франковск Контрус сел в автомобиль компании "Заваловский графит". Назад из Ивано-Франковска в Австрию Контрус улетел через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев отбыли Зеленский и Ермак, утверждают журналисты.

В тот же день, когда в резиденцию прилетели Зеленский и Ермак, из Киева в Ивано-Франковск прибыл связанный со структурами бизнесмена Игоря Коломойского самолет, на котором, по данным журналиста, находился с семьей бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал 95", товарищ Зеленского и Ермака Тимур Миндич.

Он с семьей приехал в аэропорт Ивано-Франковска 22 ноября на микроавтобусе, который журналисты видели на территории госрезиденции.

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Видео: Українська правда / YouTube