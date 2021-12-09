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ПОЛИТИКА

День рождения Ермака в "Синегоре". Журналисты рассказали, кто еще приезжал на праздник

 
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21 ноября Ермаку исполнилось 50 лет
21 ноября Ермаку исполнилось 50 лет
Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Издание "Украинская правда" 9 декабря опубликовало вторую часть расследования о том, как глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал свой день рождения в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

В продолжении расследования журналисты показали прилет 21 ноября на частном самолете в Ивано-Франковск бизнесмена Карла Контруса, который владеет бизнесом в Австрии, Украине и России. Он совладелец украинского завода "Трансмаш", а в России ему принадлежит завод по ремонту железнодорожного транспорта.

После прилета в Ивано-Франковск Контрус сел в автомобиль компании "Заваловский графит". Назад из Ивано-Франковска в Австрию Контрус улетел через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев отбыли Зеленский и Ермак, утверждают журналисты.

В тот же день, когда в резиденцию прилетели Зеленский и Ермак, из Киева в Ивано-Франковск прибыл связанный со структурами бизнесмена Игоря Коломойского самолет, на котором, по данным журналиста, находился с семьей бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал 95", товарищ Зеленского и Ермака Тимур Миндич.

Он с семьей приехал в аэропорт Ивано-Франковска 22 ноября на микроавтобусе, который журналисты видели на территории госрезиденции. 

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

"Украинская правда" 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что Зеленский и Ермак 21 ноября отметили 50-летие главы ОП на территории "Синегоры". Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник вечером.

В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.

По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете "быстро и незаметно" летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.

День рождения Ермака – 21 ноября. У него был юбилей – 50-летие.

В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".

Ермак сообщил, что юбилей "никак особо не отмечал". "Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента", – заявил он.

Зеленский 26 ноября подтвердил, что он и Ермак были в государственной резиденции "Синегора" 21 ноября. По его словам, они находились там в рамках подготовки к мероприятиям, посвященным 30-летию украинской дипломатии.

Теги: Игорь Коломойский, Синегора, Владимир Зеленский, Украинская правда, Тимур Миндич, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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