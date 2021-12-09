США ввели санкции против Портнова

Кроме Портнова, санкции ввели также в отношении его фонда Фото: Андрей Портнов / Facebook

Кроме Портнова, санкции ввели также против благотворительной организации "Фонд Андрея Портнова".

В санкционный список также включены еще шесть физлиц из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора и семь юридических лиц из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).

Портнова и остальных внесли в список лиц по так называемому закону Магнитского. В этот перечень за подписью государственного секретаря США заносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к масштабной коррупции.

Введение санкций предполагает блокировку активов в США и запрет американцам иметь дело с попавшим под санкции лицом.