США введут санкции против украинских коррупционеров – Квин

По словам американского дипломата, объявление об этом будет сделано на саммите в поддержку демократии.
"Администрация [президента США Джо] Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже принимает участие в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17.30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решительность привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", – сказала Квин.
На виртуальный "саммит за демократию", организованный Байденом 9–10 декабря, США пригласили 110 стран. В списке приглашенных нет, в частности, Венгрии, России, Китая, Турции, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана.
Основными темами саммита станут защита от авторитаризма, противодействие коррупции и борьба с ней, а также содействие уважению прав человека.
В рейтинге восприятия коррупции от международной организации Transparency International Украина в 2020 году заняла 117-е место из 180.
Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составил около 28% от объема официального ВВП страны. В 2020 году он достиг 30%.
42,1% украинцев основной причиной экономического кризиса в стране считают высокий уровень коррупции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 21 октября 2021 года.