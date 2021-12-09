США введут санкции против украинских коррупционеров – Квин

По словам американского дипломата, объявление об этом будет сделано на саммите в поддержку демократии.

"Администрация [президента США Джо] Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже принимает участие в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17.30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решительность привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", – сказала Квин.