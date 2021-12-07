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США и ЕС готовят санкции против российских банков в случае нового вторжения в Украину – СМИ

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Санкции являются одним из вариантов, которые Байден может изложить во время разговора Путиным
Санкции являются одним из вариантов, которые Байден может изложить во время разговора Путиным
Фото: depositphotos.com

США и страны Европы на случай нового вторжения России в Украину думают о введении санкций против крупнейших банков РФ и способности страны конвертировать рубли в доллары и другую валюту. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, санкции, в том числе против некоторых из крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций, являются одним из вариантов, которые президент США Джо Байден может изложить во время разговора с лидером России Владимиром Путиным 7 декабря. По их словам, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Наиболее радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб рядовым гражданам. Поэтому чиновники более склонны ограничить возможность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты.

Пока что неясно, насколько подробно Байден поделится с Путиным планами о возможных санкциях, так как большая часть этих действий будет зависеть от согласия Европейского союза.

Контекст:

С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины. В украинской разведке утверждали, что накопление войск РФ возле границы Украины будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении ноября неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

4 декабря The Washington Post сообщила, ссылаясь на американскую разведку, что Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих.

Источники издания также заявили, что сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российских военных. Украинская разведка ранее сообщала о 92 тыс.

Также 4 декабря издание Bild опубликовало вероятный план России по захвату Украины. Источники в НАТО рассказали, что Россия может атаковать в три фазы: с юга, востока и севера. Источники не исключили, что к атаке присоединится и Беларусь. В случае реализации такого плана две трети Украины может быть захвачено РФ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.

Теги: США, санкции, SWIFT, Европейский союз
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