США и ЕС готовят санкции против российских банков в случае нового вторжения в Украину – СМИ

Санкции являются одним из вариантов, которые Байден может изложить во время разговора Путиным Фото: depositphotos.com

По словам источников, санкции, в том числе против некоторых из крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций, являются одним из вариантов, которые президент США Джо Байден может изложить во время разговора с лидером России Владимиром Путиным 7 декабря. По их словам, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Наиболее радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб рядовым гражданам. Поэтому чиновники более склонны ограничить возможность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты.

Пока что неясно, насколько подробно Байден поделится с Путиным планами о возможных санкциях, так как большая часть этих действий будет зависеть от согласия Европейского союза.