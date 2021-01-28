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ПОЛИТИКА

Украина улучшила позиции в мировом рейтинге восприятия коррупции в 2020 году – Transparency International

Украина за год набрала три балла и с 33 баллами из 100 возможных занимает 117-е место из 180 в индексе восприятия коррупции, сообщила организация Transparency International Ukraine.

Украина улучшила показатели в рейтинге
Украина улучшила показатели в рейтинге
Фото: EPA

Украина в 2020 году улучшила показатель в индексе восприятия коррупции (CPI). Об этом сообщила организация Transparency International Ukraine 28 января.

Украина за год набрала три балла и с 33 баллами из 100 возможных занимает 117-е место из 180 стран.

"Рядом с нами в рейтинге Египет, африканская Есватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия – все эти страны так же в CPI-2020 набрали по 33 балла", – говорится в сообщении.

Среди соседних стран Украина опережает только РФ, которая имеет 30 баллов (129-е место). Молдова набрала 34 балла, Румыния и Венгрия – по 44, Словакия 49, Польша 56, Беларусь 47.

Первое место занимают Дания и Новая Зеландия, которые имеют по 88 баллов. Самые низкие показатели – у Сомали и Южного Судана – по 12 баллов.

В организации заявили, что индекс Украины в 2020 году улучшился благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а также принятию парламентом закона, разрешающего Национальному антикоррупционному бюро самостоятельно вести негласные следственные действия, возвращению ответственности за незаконное обогащение, усилению защиты обличителей и необходимым изменениям в сфере публичных закупок.

"Также на улучшение нашей позиции повлияли малая приватизация, антикоррупционные инициативы правительства [бывшего премьер-министра Алексея] Гончарука и долгожданный тестовый запуск НАПК электронного реестра отчетности политических партий", – говорится в заявлении.

В то же время в Transparency International Ukraine заявили, что за последний год в стране обозначились риски, которые "могут существенно отбросить нас назад в сфере преодоления коррупции".

"В частности, еще более болезненной сегодня является задержка с выполнением полноценной судебной реформы. В течение всего 2020 года наблюдалось постоянное давление на антикоррупционные институты. Кроме того, предпринимались также попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок. В частности, как правительство, так и парламент пытаются внести изменения в законодательство и ввести локализацию в публичных закупках, что противоречит международным обязательствам Украины. Также четвертый год подряд продолжается системное давление на общественный сектор, которое с регионального уровня перешло на национальный, но виновные зачастую так и не наказаны", – говорится в заявлении.

Инфографика: cpi.ti-ukraine.org
Инфографика: cpi.ti-ukraine.org

В комментарии "Німецькій хвилі" исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик заявил, что в четвертом квартале 2020 года произошли негативные события, которые повлияют на следующий рейтинг.

"До смены правительства в начале года были более оптимистичные прогнозы относительно того, что в стране происходит. После смены правительства и с началом пандемии COVID-19 добавилось какой-то неуверенности, а с конца третьего квартала и фактически весь четвертый квартал происходили самые негативные вещи, которые отразятся уже на следующем рейтинге. Среди них, прежде всего, решение Конституционного Суда о неконституционности некоторых положений закона о НАБУ, а затем и кризис конституционного правосудия после решения по закону о предотвращении коррупции и полномочиях НАПК. Но не стоит забывать и о других вещах. После смены руководства Генеральной прокуратуры мы неоднократно видели, как генеральный прокурор вмешивается в дела, которыми руководит Специализированная антикоррупционная прокуратура. После прошлого года есть вызовы в каждом органе антикоррупционной инфраструктуры", – сказал он.

В 2019 году Украина ухудшила позиции в рейтинге. Страна получила 30 баллов из 100 и занимала 126-е место.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: коррупция, Transparency International, НАБУ, НАПК, САП, Андрей Боровик, Офис генпрокурора, ВАКС
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