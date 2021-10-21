Основными причинами экономического кризиса в стране украинцы считают коррупцию и некомпетентность власти – опрос

В Нацбанке прогнозируют, что в 2021 году украинская экономика "почти наверстает потери от коронакризиса" Фото: depositphotos.com

31,2% опрошенных видят проблему в некомпетентности нынешней украинской власти.

Помимо этого, в качестве причин, которые привели к экономическому кризису в Украине, респонденты называли пандемию коронавируса (12,1%), войну на Донбассе (8,5%) и другие (0,5%).

Еще 5,2% граждан отказались от ответа, а 0,5% опрошенных заявили, что в Украине нет экономического кризиса.

Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.