Украина договорилась с США о финансовой поддержке медицины и экономики – Шмыгаль

"Украина и США расширяют сотрудничество. На этой неделе совместно с Агентством США по международному развитию (USAID. – "ГОРДОН") мы подписали дополнительное соглашение в сфере развития на общую сумму $9 млн", – написал глава украинского правительства.

По его данным, $7 млн из этой суммы направят на "усиление медицинской системы Украины", а еще $2 млн – на ускорение экономического роста.

"Кроме того, при поддержке USAID был запущен проект "Говерла" с бюджетом почти $74 млн. Его цель – создать комфортные условия жизни для людей в общинах, повысить качество и доступность социальных и государственных услуг", – сообщил Шмыгаль.