Фракция "Слуга народа" представила план реформ до 2023 года

План состоит из восьми направлений, за которые будут отвечать эксперты, представители Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента. Среди направлений:
Как отмечают во фракции, в ближайшее время планы будут доработаны с учетом предложений и замечаний президента Владимира Зеленского, представителей правительства, народных депутатов, а затем будут обнародованы.
1–3 октября в Трускавце проходило выездное заседание фракции "Слуга народа". На него 2 октября приехал и Зеленский. На заседании фракция "Слуга народа" готовила наработки плана трансформации страны, стратегию развития экономики и социальной сферы, решала кадровые вопросы, включая отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, и проводила совещания с министрами.