Фракция "Слуга народа" представила план реформ до 2023 года

План состоит из восьми направлений, за которые будут отвечать эксперты, представители Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента. Среди направлений:

военная безопасность и международные отношения;

энергетическая независимость и зеленая трансформация;

человеческий капитал (медицина, образование, культура);

технологическое развитие и рыночные трансформации;

инфраструктура и местное развитие;

продовольственный хаб;

цифровой хаб;

верховенство права.

Как отмечают во фракции, в ближайшее время планы будут доработаны с учетом предложений и замечаний президента Владимира Зеленского, представителей правительства, народных депутатов, а затем будут обнародованы.