"Очередные вбросы РФ". ООС и Минобороны опровергли заявление ФСБ, что украинский корабль создает "угрозу безопасности мореплавания" у Керченского пролива

"Судно ВМС Вооруженных сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. Сейчас "Донбасс" возвращается на базу", – отметили в пресс-центре ООС.

Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии "РБК-Украина" заявил, что Россия продолжает свои манипуляции, называя сегодняшний "инцидент" провокацией.

"Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 км от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм", – отметил Резников.

Также министр подчеркнул, что Азовское море является акваторией общего пользования, в связи с чем украинские корабли имеют полное право находиться там.

"В целом же – Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (33 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", – добавил глава Минобороны.