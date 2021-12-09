США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного Суда Украины Тупицкого и его супруги

Отмечается, что ограничения применяются "за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время службы в украинской судебной системе".

Супруга экс-судьи КСУ Ольга Тупицкая также попала под санкции США, подчеркнули в Госдепартаменте.

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 25 мая Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого.

Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Украины Артуром Емельяновым.