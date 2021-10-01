ГБР завершило расследование еще одного дела Тупицкого

Тупицкого отстранили от должности в декабре 2020 года Фото: ccu.gov.ua

По данным следствия, Тупицкий, будучи отстраненным от должности судьи, передал главному бухгалтеру личный ключ с квалифицированной электронной подписью.

С его помощью бухгалтер через систему "Клиент Казначейства – Казначейство" в период с 29 декабря 2020 года до 9 февраля 2021-го подписал документы на выплату заработных плат, премий, пособий и надбавок в Конституционном Суде.

Действия Тупицкого и главного бухгалтера квалифицировали по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Государственная казначейская служба Украины заблокировала квалифицированную электронную подпись Тупицкого на основании письма ГБР.