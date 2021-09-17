Тупицкий в ОАСК оспаривает конкурс в Конституционный Суд Украины, которому дал старт Зеленский

Тупицкий требует отменить конкурс для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

"Среди требований иска – признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20 августа 2021 года, оформленное протоколом №1, которым было решено утвердить объявление о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "истцы также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины по размещению указанного объявления на веб-сайте официального интернет-представительства президента Украины и просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать это объявление".

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу", – подчеркнули в ОАСК.