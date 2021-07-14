Тупицкий как минимум в ближайший год на работу не вернется – представитель Зеленского в КСУ

Вениславский отметил, что решение о признании Верховным Судом незаконным и противоправным указа об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда не вступило в законную силу и Тупицкий не может зайти в здание КСУ и вернуться к работе. Решение может вступить в силу только после рассмотрения апелляционной жалобы в Большой палате Верховного Суда – в Офисе президента уже заявили, что она будет подана.

Представитель президента в КСУ выразил уверенность, что Большая палата "более основательно подойдет к угрозам национальной безопасности Украины", которые стали причиной для указа президента Владимира Зеленского, и не оставит в силе это решение.

"Очевидно, тем политическим силам, которые заинтересованы в недопущении реформы судебной власти, очень выгодно было возвращение господина Тупицкого как абсолютно прогнозируемого, режиссируемого судьи... Но я убежден, что ни президент, ни наша политсила не допустят того, чтобы господин Тупицкий имел возможность в дальнейшем творить те позорные решения, которые он принимал", – заявил Вениславский.