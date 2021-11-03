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Верховный Суд приостановил дело Тупицкого

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30 марта Тупицкий обжаловал указ президента в Верховном Суде
30 марта Тупицкий обжаловал указ президента в Верховном Суде
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

2 ноября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела по иску отстраненного главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, которым он оспаривает указ президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика об остановке производства по делу до решения Конституционным Судом Украины дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности), в частности, указа президента Украины от 29 декабря 2020 года", – отметили в сообщении.

Верховный Суд удовлетворил ходатайство и остановил производство до вступления в законную силу решения КСУ.

Конституционный Суд Украины 19 октября открыл производство по делу о соответствии Основному закону двух указов президента об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ, а также указа, которым Зеленский отменил назначение Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Контекст:

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе 2021 года заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента, а также персональный состав конкурсной комиссии.

Теги: Украина, конституция, Конституционный Суд, Верховный Суд, КСУ, судья, Александр Тупицкий
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