Верховный Суд приостановил дело Тупицкого

"Коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика об остановке производства по делу до решения Конституционным Судом Украины дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности), в частности, указа президента Украины от 29 декабря 2020 года", – отметили в сообщении.

Верховный Суд удовлетворил ходатайство и остановил производство до вступления в законную силу решения КСУ.

Конституционный Суд Украины 19 октября открыл производство по делу о соответствии Основному закону двух указов президента об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ, а также указа, которым Зеленский отменил назначение Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.