Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения – адвокат

"В 21.55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, еще нет, но до утра планируют написать. Интересно: а судьям ВС/КАС и Большой палаты они тоже вручат? Судейское самоуправление и Высший совет правосудия пока молчат. Хотя скоро уже и за ними придут", – написал юрист.

Он отметил, что подозрение связано с решением КСУ от 27 октября 2020 года об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Заявителем является народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

На фотографии повестки, опубликованной адвокатом в соцсети, сказано, что уголовное производство было открыто 30 октября 2020 года.



