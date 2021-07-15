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Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения – адвокат

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Тупицкий обжаловал указ президента Украины о назначении его судьей КСУ в Верховном Суде
Тупицкий обжаловал указ президента Украины о назначении его судьей КСУ в Верховном Суде
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Адвокат возглавлявшего Конституционный Суд Украины Александра Тупицкого Ростислав Кравец 14 июля сообщил в Facebook, что экс-главу КСУ 16 июля вызвали в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения.

"В 21.55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, еще нет, но до утра планируют написать. Интересно: а судьям ВС/КАС и Большой палаты они тоже вручат? Судейское самоуправление и Высший совет правосудия пока молчат. Хотя скоро уже и за ними придут", – написал юрист.

Он отметил, что подозрение связано с решением КСУ от 27 октября 2020 года об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Заявителем является народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

На фотографии повестки, опубликованной адвокатом в соцсети, сказано, что уголовное производство было открыто 30 октября 2020 года.

https://www.facebook.com/rkravets/posts/10226276796694611


Контекст:

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его искУказ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований (ГБР) отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

Дело Тупицкого сейчас рассматривает Подольский райсуд Киева. Ходатайство по мере пресечения рассматривал Печерский районный суд, Тупицкий несколько раз не приходил на заседания, прокуратура ходатайствовала о принудительном приводе, а сам он объяснял свои неявки состоянием здоровья и утверждал, что не уклоняется от присутствия на заседаниях суда.

Тупицкий 8 июня заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

Теги: Украина, Конституционный Суд, КСУ, Ростислав Кравец, подозрение, Высший совет правосудия, Ярослав Юрчишин, Александр Тупицкий, Офис генпрокурора
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