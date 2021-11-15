Дело о подкупе свидетеля. Суд избрал меру пресечения для Тупицкого

Офис генпрокурора в мае направил в суд обвинительное заключение в отношении Тупицкого по факту подкупа свидетеля и дачи ложных показаний Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Суд избрал Тупицкому меру пресечения, его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем Владиславом Дрегером, экс-главой Высшего хозяйственного суда Украины Виктором Татьковым, экс-судьей Артуром Емельяновым.

Адвокаты возражали по поводу ходатайства прокурора. По их мнению, процедура вручения подозрения Тупицкому была нарушена. Сообщение о подозрении защита считает необоснованной, а риски недоказанными.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора частично. Тупицкого не обязали носить электронный браслет и не запретили посещать здание КСУ.

Рассмотрение обвинительного акта назначено 1 декабря.