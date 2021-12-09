Угрозы взрыва не было. Польша опубликовала результаты расследования посадки в Минске самолета с Протасевичем

"В ходе расследования [...] было установлено, что самолету не угрожала бомба. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как отправил электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. Действия в аэропорту Минска, в том числе поведение экстренных служб и персонала аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы. Вся эта ситуация была лишь предлогом, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске", – говорится в отчете.

Следствие, в частности, допросило в качестве свидетелей некоторых пассажиров и представителей авиакомпаний, был осмотрен сам самолет.

"В ходе разбирательства был установлен прямой свидетель действий, которые велись на диспетчерской вышке в Минске. [...] В диспетчерской в Минске находился сотрудник КГБ Беларуси, дававший указания авиадиспетчеру, который контактировал с пилотом самолета. Именно офицер принял решение о доставке самолета в Минск. При этом офицер КГБ находился в постоянном контакте по телефону с человеком, которому он докладывал о текущей деятельности, связанной с самолетом", – объяснили в прокуратуре.

8 декабря The New York Times написала о показаниях, данных польским правоохранителям покинувшим Беларусь диспетчером "Белаэронавигации" Олегом Галеговым. Он утверждает, что когда сажал в Минске самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, в диспетчерской аэропорта находился офицер КГБ.

Директор департамента по авиации минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал материал New York Times информационным вбросом.