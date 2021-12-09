Угрозы взрыва не было. Польша опубликовала результаты расследования посадки в Минске самолета с Протасевичем

"В ходе расследования [...] было установлено, что самолету не угрожала бомба. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как отправил электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. Действия в аэропорту Минска, в том числе поведение экстренных служб и персонала аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы. Вся эта ситуация была лишь предлогом, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске", – говорится в отчете.
Следствие, в частности, допросило в качестве свидетелей некоторых пассажиров и представителей авиакомпаний, был осмотрен сам самолет.
"В ходе разбирательства был установлен прямой свидетель действий, которые велись на диспетчерской вышке в Минске. [...] В диспетчерской в Минске находился сотрудник КГБ Беларуси, дававший указания авиадиспетчеру, который контактировал с пилотом самолета. Именно офицер принял решение о доставке самолета в Минск. При этом офицер КГБ находился в постоянном контакте по телефону с человеком, которому он докладывал о текущей деятельности, связанной с самолетом", – объяснили в прокуратуре.
8 декабря The New York Times написала о показаниях, данных польским правоохранителям покинувшим Беларусь диспетчером "Белаэронавигации" Олегом Галеговым. Он утверждает, что когда сажал в Минске самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, в диспетчерской аэропорта находился офицер КГБ.
Директор департамента по авиации минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал материал New York Times информационным вбросом.
Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали 23 мая в Минске. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).
После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко это отрицает).
Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом 2020 года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.
Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.
Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.
Кабмин Украины с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
В минтрансе Беларуси заявили, что обжалуют запрет "Белавиа" летать в воздушном пространстве Украины и ЕС в Международной организации гражданской авиации.