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Угрозы взрыва не было. Польша опубликовала результаты расследования посадки в Минске самолета с Протасевичем

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Следствие изучило сам самолет
Следствие изучило сам самолет
Фото: ЕРА

В самолете Ryanair, который 23 мая совершил посадку в Минске из соображений безопасности, "не было угрозы взрыва". Об этом свидетельствуют результаты расследования польских правоохранителей, опубликованные 9 декабря на сайте национальной прокуратуры.

"В ходе расследования [...] было установлено, что самолету не угрожала бомба. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как отправил электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. Действия в аэропорту Минска, в том числе поведение экстренных служб и персонала аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы. Вся эта ситуация была лишь предлогом, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске", – говорится в отчете.

Следствие, в частности, допросило в качестве свидетелей некоторых пассажиров и представителей авиакомпаний, был осмотрен сам самолет.

"В ходе разбирательства был установлен прямой свидетель действий, которые велись на диспетчерской вышке в Минске. [...] В диспетчерской в Минске находился сотрудник КГБ Беларуси, дававший указания авиадиспетчеру, который контактировал с пилотом самолета. Именно офицер принял решение о доставке самолета в Минск. При этом офицер КГБ находился в постоянном контакте по телефону с человеком, которому он докладывал о текущей деятельности, связанной с самолетом", – объяснили в прокуратуре.

8 декабря The New York Times написала о показаниях, данных польским правоохранителям покинувшим Беларусь диспетчером "Белаэронавигации" Олегом Галеговым. Он утверждает, что когда сажал в Минске самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, в диспетчерской аэропорта находился офицер КГБ.

Директор департамента по авиации минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал материал New York Times информационным вбросом.

Контекст:

Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали 23 мая в Минске. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко это отрицает).

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом 2020 года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, КанадаУкраина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.

Кабмин Украины с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В минтрансе Беларуси заявили, что обжалуют запрет "Белавиа" летать в воздушном пространстве Украины и ЕС в Международной организации гражданской авиации.

Теги: Беларусь, Польша, прокуратура, самолет, аэропорт, Минск, КГБ, взрывчатка, угрозы, правоохранители, расследование, спецслужбы, безопасность, Ryanair, бомба
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