Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем в Минске, назвал это операцией КГБ – The New York Times

Галегов летом перешел границу Беларуси и сейчас находится в Польше.
Директор департамента национальной безопасности Польши Станислав Жарын отметил, что следователи смогли "получить отчет прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке в Минске". По его информации, Галегов сообщил, что во время посадки самолета в диспетчерской аэропорта находился офицер КГБ Беларуси. Он сообщал кому-то по телефону, что происходит с бортом. Галегов должен был сказать пилоту Ryanair, что на борту якобы находится бомба, поэтому самолет нужно посадить в Минске.
The New York Times пишет, что генпрокуратура Литвы выяснила, что вместе с Протасевичем и его девушкой Софьей Сапегой в Минске с борта сошел еще один человек. Это гражданин Беларуси Сергей Кулаков, завербованный военной разведкой. По информации журналистов, он прибыл в Вильнюс за день до того, как Протасевич вылетел в Афины на отдых, а затем полетел с ним одним рейсом в столицу Литвы.
О том, что Галегов пропал или тайно выехал из Беларуси, стало известно в конце июля. Заместитель директора "Белаэронавигации" Иван Герловский сказал журналистам, что Галегов в отпуске с июня и он "ничего не знает" о его пропаже или увольнении. Коллеги предполагали, что диспетчер, который родом из Грузии, уехал туда к родственникам.
Протасевича и Сапегу задержали 23 мая. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).
После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко это отрицает).
В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинение. Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, – ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы – это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.
Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.
Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.
Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.
Кабмин Украины с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
В минтрансе Беларуси заявили, что обжалуют запрет "Белавиа" летать в воздушном пространстве Украины и ЕС в Международной организации гражданской авиации.