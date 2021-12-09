ГОРДОН
 
 
МИР

Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем в Минске, назвал это операцией КГБ – The New York Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс
23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс
Фото: ЕРА

Диспетчер "Белаэронавигации" Олег Галегов, который посадил в Минске самолет компании Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, рассказал польским правоохранителям, что это была операция спецслужб Беларуси. Об этом 8 декабря написало издание The New York Times.

Галегов летом перешел границу Беларуси и сейчас находится в Польше.

Директор департамента национальной безопасности Польши Станислав Жарын отметил, что следователи смогли "получить отчет прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке в Минске". По его информации, Галегов сообщил, что во время посадки самолета в диспетчерской аэропорта находился офицер КГБ Беларуси. Он сообщал кому-то по телефону, что происходит с бортом. Галегов должен был сказать пилоту Ryanair, что на борту якобы находится бомба, поэтому самолет нужно посадить в Минске.

The New York Times пишет, что генпрокуратура Литвы выяснила, что вместе с Протасевичем и его девушкой Софьей Сапегой в Минске с борта сошел еще один человек. Это гражданин Беларуси Сергей Кулаков, завербованный военной разведкой. По информации журналистов, он прибыл в Вильнюс за день до того, как Протасевич вылетел в Афины на отдых, а затем полетел с ним одним рейсом в столицу Литвы.

О том, что Галегов пропал или тайно выехал из Беларуси, стало известно в конце июля. Заместитель директора "Белаэронавигации" Иван Герловский сказал журналистам, что Галегов в отпуске с июня и он "ничего не знает" о его пропаже или увольнении. Коллеги предполагали, что диспетчер, который родом из Грузии, уехал туда к родственникам.

Контекст:

Протасевича и Сапегу задержали 23 мая. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко это отрицает).

В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинениеОсновная статья, по которой обвиняют Сапегу, – ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы – это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, КанадаУкраина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.

Кабмин Украины с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В минтрансе Беларуси заявили, что обжалуют запрет "Белавиа" летать в воздушном пространстве Украины и ЕС в Международной организации гражданской авиации.

Теги: Беларусь, Польша, Минск, КГБ, Вильнюс, New York Times, Ryanair, задержание Романа Протасевича
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
Андре Тан выпустил eco-fashion коллекцию одежды совместно с брендом "Наша Ряба"
Андре Тан выпустил eco-fashion коллекцию одежды совместно с брендом "Наша Ряба"
  "Любопытный и интригующий". Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года
  "Любопытный и интригующий". Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года
  "Очень медленные сперматозоиды". Фагот откровенно рассказал о своем здоровье
  "Очень медленные сперматозоиды". Фагот откровенно рассказал о своем здоровье
"Золотое трио". Рэдклифф выложил в сеть первое фото со съемок спецэпизода "Возвращение в Хогвартс"
"Золотое трио". Рэдклифф выложил в сеть первое фото со съемок спецэпизода "Возвращение в Хогвартс"
Дорофеева после вечеринки обнаружила мужа на полу в туалете без сознания. Артиста госпитализировали
Дорофеева после вечеринки обнаружила мужа на полу в туалете без сознания. Артиста госпитализировали
"Анфиса, шикарный вид спереди", "А что за полоса до пупка?" Чехова снялась в низких плавках
"Анфиса, шикарный вид спереди", "А что за полоса до пупка?" Чехова снялась в низких плавках
"Мне всегда сложно сказать "нет". Молодая жена Виктора Павлика снялась обнаженной
"Мне всегда сложно сказать "нет". Молодая жена Виктора Павлика снялась обнаженной
"Опухли лицо, глаза". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала, из-за чего рыдала полчаса в подушку
"Опухли лицо, глаза". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала, из-за чего рыдала полчаса в подушку
"Твари". Киевский салон выложил в сеть фото свиньи со связанными ногами, которой хотели сделать тату. Зоозащитники обратились в полицию
"Твари". Киевский салон выложил в сеть фото свиньи со связанными ногами, которой хотели сделать тату. Зоозащитники обратились в полицию
"Мягкое порно", "Сладкий пирожок". Рианна показала голую пятую точку
"Мягкое порно", "Сладкий пирожок". Рианна показала голую пятую точку
  "Тебе бы захотелось, если бы я сделала вот так". Каменских застонала в эфире радиошоу и призналась, что никогда не станет говорить мужу
  "Тебе бы захотелось, если бы я сделала вот так". Каменских застонала в эфире радиошоу и призналась, что никогда не станет говорить мужу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (202199)
2
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (168250)
3
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (152450)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (85154)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (77425)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (68399)
7
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (63340)
8
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (57796)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS