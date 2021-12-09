Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем в Минске, назвал это операцией КГБ – The New York Times

23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс Фото: ЕРА

Галегов летом перешел границу Беларуси и сейчас находится в Польше.

Директор департамента национальной безопасности Польши Станислав Жарын отметил, что следователи смогли "получить отчет прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке в Минске". По его информации, Галегов сообщил, что во время посадки самолета в диспетчерской аэропорта находился офицер КГБ Беларуси. Он сообщал кому-то по телефону, что происходит с бортом. Галегов должен был сказать пилоту Ryanair, что на борту якобы находится бомба, поэтому самолет нужно посадить в Минске.

The New York Times пишет, что генпрокуратура Литвы выяснила, что вместе с Протасевичем и его девушкой Софьей Сапегой в Минске с борта сошел еще один человек. Это гражданин Беларуси Сергей Кулаков, завербованный военной разведкой. По информации журналистов, он прибыл в Вильнюс за день до того, как Протасевич вылетел в Афины на отдых, а затем полетел с ним одним рейсом в столицу Литвы.

О том, что Галегов пропал или тайно выехал из Беларуси, стало известно в конце июля. Заместитель директора "Белаэронавигации" Иван Герловский сказал журналистам, что Галегов в отпуске с июня и он "ничего не знает" о его пропаже или увольнении. Коллеги предполагали, что диспетчер, который родом из Грузии, уехал туда к родственникам.