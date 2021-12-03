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"Белавиа" из-за санкций потеряла половину флота

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Сейчас у "Белавиа" 15 самолетов
Сейчас у "Белавиа" 15 самолетов
Фото: EPA

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" почти вдвое сократил свой флот из-за запрета на выполнение рейсов в ряд стран после задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас у "Белавиа" 15 самолетов. Как отмечает "Радыё Свабода", раньше флот компании состоял из 29 самолетов.

Но этого, по заявлению авиакомпании, "достаточно для выполнения в зимний сезон всех регулярных рейсов – как регулярных, так и чартерных", а к летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов и заключения договоров аренды с компаниями, которые не являются резидентами Европейского союза.

"Белавиа" также пообещала, что новые санкции не повлияют на изменение цен на авиабилеты, но в целом "цена на авиабилеты меняется динамично и зависит от текущей и прогнозируемой загрузки рейсов, спроса на авиаперелеты в том или ином направлении и других факторов".

Контекст:

Ряд стран ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая 2021 года по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания "по факту организации массовых беспорядков в Минске". В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, КанадаУкраина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.

Кабмин Украины с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В минтрансе Беларуси заявили, что обжалуют запрет "Белавиа" летать в воздушном пространстве Украины и ЕС в Международной организации гражданской авиации.

Теги: Беларусь, санкции, самолет, Роман Протасевич, Белавиа
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