"Белавиа" из-за санкций потеряла половину флота

Сейчас у "Белавиа" 15 самолетов. Как отмечает "Радыё Свабода", раньше флот компании состоял из 29 самолетов.
Но этого, по заявлению авиакомпании, "достаточно для выполнения в зимний сезон всех регулярных рейсов – как регулярных, так и чартерных", а к летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов и заключения договоров аренды с компаниями, которые не являются резидентами Европейского союза.
"Белавиа" также пообещала, что новые санкции не повлияют на изменение цен на авиабилеты, но в целом "цена на авиабилеты меняется динамично и зависит от текущей и прогнозируемой загрузки рейсов, спроса на авиаперелеты в том или ином направлении и других факторов".
Ряд стран ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая 2021 года по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).
Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания "по факту организации массовых беспорядков в Минске". В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.
Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.
Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.
Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.
Кабмин Украины с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
В минтрансе Беларуси заявили, что обжалуют запрет "Белавиа" летать в воздушном пространстве Украины и ЕС в Международной организации гражданской авиации.