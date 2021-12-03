"Белавиа" из-за санкций потеряла половину флота

Сейчас у "Белавиа" 15 самолетов. Как отмечает "Радыё Свабода", раньше флот компании состоял из 29 самолетов.

Но этого, по заявлению авиакомпании, "достаточно для выполнения в зимний сезон всех регулярных рейсов – как регулярных, так и чартерных", а к летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов и заключения договоров аренды с компаниями, которые не являются резидентами Европейского союза.

"Белавиа" также пообещала, что новые санкции не повлияют на изменение цен на авиабилеты, но в целом "цена на авиабилеты меняется динамично и зависит от текущей и прогнозируемой загрузки рейсов, спроса на авиаперелеты в том или ином направлении и других факторов".