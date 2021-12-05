В Беларуси девушке Протасевича предъявили окончательные обвинения – СМИ

Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, – часть 3 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы – это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

По данным источников, россиянка находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.

Только после приговора суда Сапегу смогут экстрадировать в Россию. Ее также сможет помиловать президент Беларуси, сказал журналистам адвокат Антон Гашинский, который будет заниматься этими процедурами по делу Сапеги.

Отчим Софьи Сапеги Сергей Дудич в комментарии "Эхо Москва" сказал, что девушка психологически раздавлена таким обвинением и оно стало для нее ударом.