В Беларуси назвали "информационным вбросом" материал о посадке самолета с Протасевичем под контролем КГБ

"Директор департамента по авиации минтранса Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом", – говорится в сообщении минтранса Беларуси.
Директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом— Минтранс (@MintransBelarus) December 9, 2021
О рассказе покинувшего Беларусь диспетчера "Белаэронавигации" Олега Галегова польским правоохранителям The New York Times написал 8 декабря. Галегов якобы утверждает, что, когда он сажал в Минске самолет с Протасевичем, в диспетчерской аэропорта находился офицер КГБ Беларуси и общался с кем-то по телефону.
В отдельном комментарии Сикорский подтвердил, что такой диспетчер работал, сообщает БЕЛТА.
"Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая. [...] Решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения", – сказал он.
Сикорский также не исключил, что на диспетчера оказывали давление польские правоохранители.
"Человек, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью. Давать ему какую-то оценку я не вправе. Он не сказал чего-то конкретного. Мы видим интерпретацию польскими спецслужбами его слов, но не его слова", – заявил Сикорский.
Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали 23 мая в Минске. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).
После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко это отрицает).
В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинение. Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, – ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы – это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.
Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом 2020 года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.
Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.
Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.
Кабмин Украины с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
В минтрансе Беларуси заявили, что обжалуют запрет "Белавиа" летать в воздушном пространстве Украины и ЕС в Международной организации гражданской авиации.