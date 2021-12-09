В Беларуси назвали "информационным вбросом" материал о посадке самолета с Протасевичем под контролем КГБ

"Директор департамента по авиации минтранса Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом", – говорится в сообщении минтранса Беларуси.

Директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом — Минтранс (@MintransBelarus) December 9, 2021

О рассказе покинувшего Беларусь диспетчера "Белаэронавигации" Олега Галегова польским правоохранителям The New York Times написал 8 декабря. Галегов якобы утверждает, что, когда он сажал в Минске самолет с Протасевичем, в диспетчерской аэропорта находился офицер КГБ Беларуси и общался с кем-то по телефону.

В отдельном комментарии Сикорский подтвердил, что такой диспетчер работал, сообщает БЕЛТА.

"Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая. [...] Решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения", – сказал он.

Сикорский также не исключил, что на диспетчера оказывали давление польские правоохранители.

"Человек, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью. Давать ему какую-то оценку я не вправе. Он не сказал чего-то конкретного. Мы видим интерпретацию польскими спецслужбами его слов, но не его слова", – заявил Сикорский.