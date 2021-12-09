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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию по Крыму

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Резолюцию по Крыму на заседании Генассамблеи ООН поддержали 62 страны
Резолюцию по Крыму на заседании Генассамблеи ООН поддержали 62 страны
Фото: UKR Mission to UN / Twitter

Генассамблея ООН на заседании 9 декабря в Нью-Йорке приняла резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Об этом сообщил "Укринформ".

Документ поддержали 62 страны, 22 проголосовали против, воздержались – 55.

Среди стран, которые высказались против, – Россия, Армения, Беларусь, Китай, Иран.

Результаты голосования. Скриншот: media.un.org
Результаты голосования. Скриншот: media.un.org

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму 17 ноября. Тогда за проголосовали 64 страны, 93 воздержались, а 20 были против. 

Резолюция "упорно призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины". Также отмечается недопустимость призыва Россией жителей Крыма в вооруженные силы РФ.

Генассамблея ООН выразила серьезную обеспокоенность милитаризацией Крыма. В документе осуждается блокирование отдельных районов Черного и Азовского морей, препятствование судоходству с нарушением международного права, расширение военно-морских баз Черноморского флота РФ в Крыму, проведение военных учений в регионе, строительство моста через Керченский пролив.

Ключевым нововведением резолюции стало отражение в ее названии статуса Крыма как временно оккупированного полуострова.

Кроме того, в документе говорится о поддержке сотрудничества в формате Крымской платформы, об ответственности РФ за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, а также есть требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар, пишет "Европейская правда".

"Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает Россию прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", – написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он поблагодарил страны – члены ООН, которые поддержали документ.

"Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", – отметил Кулеба.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях. "Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также с тех пор, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму готовится шестой год. Каждый год документ дополняется новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта, отметила "Европейская правда".

Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, Севастополь, МИД Украины, оккупация, Нью-Йорк, Керченский пролив, Дмитрий Кулеба, резолюция, Генеральная Ассамблея ООН, учения, блокирование, судоходство, заседание, нарушение, Крымская платформа
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