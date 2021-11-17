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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции о правах человека в Крыму

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Украина ожидает, что Генеральная Ассамблея одобрит проект резолюции на сессии в декабре
Украина ожидает, что Генеральная Ассамблея одобрит проект резолюции на сессии в декабре
Фото: ЕРА

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 17 ноября поддержал проект обновленной резолюции о правах человека в Крыму, осуждающей незаконную оккупацию Россией полуострова.

Об этом в Twitter проинформировало представительство ЕС в ООН. 

За проект проголосовали 64 страны, 93 воздержались. Против голосовали 20 государств: Армения, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Судан и Сирия.

Принятие проекта приветствовал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Он подчеркнул, что в проекте впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы. 

"Документ также призывает РФ освободить украинских политзаключенных, обеспечить права крымскотатарского народа. Я благодарен всем государствам – членам ООН, поддержавшим этот важный проект резолюции. Его одобрение на сессии ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления нашей территориальной целостности", – написал глава МИД. 

Как сообщает "Укринформ", в проекте резолюции также высказана обеспокоенность политическими преследованиями в Крыму, милитаризацией и ассимиляцией населения полуострова. Кроме того, авторы документа указывают на уничтожение оккупантами культурного и исторического наследия, а также подчеркивают, что оккупационные власти обязаны обеспечить всех жителей Крыма питьевой водой. 

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица, представляя проект резолюции перед голосованием, рассказал, что в основе документа – доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ситуации с правами человека в Крыму, подготовленный в августе.

"Меня не удивляет, что после всех выводов генерального секретаря Российская Федерация привлекает к ответственности крымчан за перепечатку его доклада. Было бы странно, если бы этого не сделало государство, занимающее место Советского Союза в Совете Безопасности [ООН]!" – заявил Кислица.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях. "Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также с тех пор, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, права человека, Сергей Кислица, Дмитрий Кулеба, Генеральная Ассамблея ООН, Российская Федерация
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