МИД Украины выразило протест из-за ущемления прав украинцев в России

Внешнеполитическое ведомство напомнило о ликвидации в России Федеральной национально-культурной автономии украинцев России, Объединения украинцев России и Омской региональной общественной организации "Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин".

В министерстве отметили, что Всемирный конгресс украинцев в РФ признан "нежелательной организацией", а Библиотека украинской литературы в Москве закрыта.

По мнению МИД, очередным проявлением попыток российских властей стереть национально-этническую идентичность украинцев в России стало решение Артемовского горсуда Приморского края о ликвидации автономной некоммерческой организации "Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительский центр "Просвита".

В связи с этим украинские дипломаты призвали Россию выполнять свои международно-правовые обязательства, в частности Международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международный пакт о гражданских и политических правах.

МИД призвал международное сообщество дать оценку ухудшению ситуации с правами человека в России, а также усилить политико-дипломатическое давление на российские власти для прекращения ущемления прав украинского национального меньшинства в РФ.