В РФ хотят закрыть Сибирский центр украинской культуры, МИД выразил протест

Намерения закрыть "Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин" – продолжение репрессивной политики РФ против украинских общественных организаций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Догорие украинцы Серого Клина и все другие украинцы, проживающие на территории России! Мы знаем и помним о вас Фото: kmu.gov.ua

В России планируют запретить деятельность еще одной украинской организации, Министерство иностранных дел Украины выражает протест. Об этом на брифинге 13 августа сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нам стало известно, что российские власти закрывают очередную украинскую организацию в России – это украинская община Серого Клина. На 28 августа в Омске запланировано рассмотрение так называемого судебного дела о ликвидации омской региональной общественной организации "Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин". Мы рассматриваем это как продолжение репрессивной политики России против общественных организаций украинцев в России. История этого вопроса насчитывает уже не одну украинскую организацию, которая была ликвидирована", – заявил министр.

Он напомнил, что в 2010 году в РФ закрыли Федеральную национальную культурную автономию Украины, в 2012-м – Объединение украинцев России, в 2017-м – библиотека украинской литературы, в 2019-м генпрокуратура РФ признала Всемирный конгресс Украинцев "нежелательной организацией" на территории России.

"Говорить об отдельном случае не приходится. Мы видим четкую целенаправленную политику РФ против общественных организаций украинцев в России. Мы выражаем решительный протест против этих репрессивных действий и требуем от РФ придерживаться норм международного права и общепризнанных демократических норм в этом вопросе", – сказал министр.

Он обратился к украинцам, проживающим в РФ.

"Дорогие украинцы Серого Клина и все другие украинцы, проживающие на территории России! Мы знаем и помним о вас. Мы знаем, что на просторах Серого Клина степового края украинцы появились еще в XVI веке, что украинское этническое присутствие на этих просторах глубоко укоренилась. И я благодарю всех, кто сохраняет на протяжении веков украинскую идентичность, несмотря на ущемления, ассимиляцию и русификацию. Мы считаем всех вам неотъемлемой частью украинского народа. Мы внимательно следим за всеми противоправными действиями России против вас и будем прилагать все усилия, чтобы вы сохранили право на развитие украинских традиций, украинского языка, культуры и украинской идентичности. Вы физически далеко от Украины, но мы всегда рядом с вами и будем использовать любые инструменты, чтобы вам помочь", – заявил глава МИД.

О намерении российских властей закрыть центр украинской культуры агентству УНИАН 12 августа сообщил региональный вице-президент Всемирного конгресса украинцев по России и странам Средней Азии Сергей Винник. По его словам, о причинах ликвидации официально не сообщалось.