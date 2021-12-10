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Шабунин: Портнов передает угрозы меня убить

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В 2020 году Шабунину сожгли дом
В 2020 году Шабунину сожгли дом
Фото: Суспільне мовлення / Facebook

Председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что после введения США санкций против бывшего первого замглавы Администрации Президента Андрея Портнова он получает угрозы. Об этом Шабунин написал в Telegram.

"Портнов передает угрозы меня убить, а [экс-глава КСУ Александр] Тупицкий в ступоре – первая реакция на санкции. Аффилированный с Портновым Telegram-канал перепостил друга Портнова с очевидной угрозой меня убить. То, что этот Telegram-канал – портновский, читается из кучи "пиететных" сообщений о собственно самом Портнове", – написал Шабунин, приведя примеры сообщений.

Другом Портнова он назвал нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который в Telegram сравнил Шабунина с советским школьником Павликом Морозовым. 

Его сообщение в свою очередь перепостил анонимный канал Equilibrium, приписав: "Хотим напомнить Витальке Шабунину, что труп Павлика Морозова с ножевыми ранениями нашли в осиннике".

Ранее на этом же канале появилось письмо ЦПК в минфин США с информацией о Портнове, комментарием: "Просто хотим сказать, что Виталик обязательно сядет. Надолго. С конфискацией" и нецензурно выраженной поддержкой Портнова. 

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го он был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину он вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

9 декабря США ввели санкции против Портнова за взяточничество в судебном и правоохранительном аппарате Украины, использование своего влияния для подкупа в украинских судах, а также за "подрыв усилий по реформированию".

Помимо отправки обращения ЦПК о санкциях против Портнова в Минфин США, Шабунин также судился с Портновым.

Контекст:

Шабунин получает угрозы не впервые. 23 июля 2020 года он сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом под Киевом. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.

В конце декабря 2020 года родителям Шабунина и родителям его жены под двери подбросили гранаты и коробку, перемотанную скотчем. Правоохранители сообщили, что в гранатах не было взрывчатки. Сам Шабунин называл гранаты под квартирой его матери запугиванием и попыткой передать "привет".

Шабунин считает, что его дом поджег подозреваемый в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы" Кирилл Барихашвили.

Говоря о том, кто может быть причастен к поджогу машины, главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая называла имя Портнова, который обещал журналистам "комплекс учебно-воспитательных мер".

Теги: санкции, Андрей Портнов, угрозы, Виталий Шабунин, Максим Бужанский
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