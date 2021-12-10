Шабунин: Портнов передает угрозы меня убить

"Портнов передает угрозы меня убить, а [экс-глава КСУ Александр] Тупицкий в ступоре – первая реакция на санкции. Аффилированный с Портновым Telegram-канал перепостил друга Портнова с очевидной угрозой меня убить. То, что этот Telegram-канал – портновский, читается из кучи "пиететных" сообщений о собственно самом Портнове", – написал Шабунин, приведя примеры сообщений.

Другом Портнова он назвал нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который в Telegram сравнил Шабунина с советским школьником Павликом Морозовым.

Его сообщение в свою очередь перепостил анонимный канал Equilibrium, приписав: "Хотим напомнить Витальке Шабунину, что труп Павлика Морозова с ножевыми ранениями нашли в осиннике".

Ранее на этом же канале появилось письмо ЦПК в минфин США с информацией о Портнове, комментарием: "Просто хотим сказать, что Виталик обязательно сядет. Надолго. С конфискацией" и нецензурно выраженной поддержкой Портнова.

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го он был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину он вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

9 декабря США ввели санкции против Портнова за взяточничество в судебном и правоохранительном аппарате Украины, использование своего влияния для подкупа в украинских судах, а также за "подрыв усилий по реформированию".

Помимо отправки обращения ЦПК о санкциях против Портнова в Минфин США, Шабунин также судился с Портновым.