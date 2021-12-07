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Шабунин обвинил Влащено в продвижении кремлевских нарративов на канале Ахметова, телеведущая ответила

Влащенко обвинили в пропаганде антиреформаторских и антизападных нарративов
Влащенко обвинили в пропаганде антиреформаторских и антизападных нарративов
Фото: Natasha Vlaschenko / Facebook

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил телеведущую Наташу Влащенко в антиреформаторской и антизападной позиции на основании мониторинга летнего сезона 2021 года политического шоу "Hard с Влащенко", опубликованного 4 декабря на сайте аналитического центра Atlantic Council.

"Согласно анализу ЦПК, многие ключевые темы, представленные в "Hard с Влащенко" летом 2021 года, полностью отражают популярные кремлевские нарративы. Идея внешнего управления Украиной фигурировала в 11 эпизодах, предполагаемая эксплуатация Украины Западом обсуждалась в шести шоу. Были также регулярные атаки на антикоррупционные учреждения, Национальный банк Украины и наблюдательные советы государственных предприятий, наряду с теориями заговора, вращающимися вокруг предполагаемой роли финансиста Сороса", – сказано в публикации.

Редакцию программы обвинили в предвзятом подборе гостей "с антизападной позицией", в частности, в появлении на ток-шоу бывшего главы политсовета партии "За жизнь", владельца телеканала "Наш" Евгения Мураева, а также руководителя платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрия Спивака.

В публикации обвинили также руководство телеканала "Украина 24", на котором работает Влащенко, в том, что оно наняло журналистов, которые "ранее работали на канале Мураева "Наш" или на каналах, связанных с пророссийским украинским политиком Виктором Медведчуком".

Влащенко отреагировала на обвинения Шабунина, назвав их "доносом". 

"Это не первый донос господина Шабунина, не имеющий под собой никаких оснований. Пророссийские позиции – это то, что может вывернуть наизнанку любого гражданина Украины, потому что нам сейчас тяжело, потому что восьмой год идет война, мы потеряли Крым, часть нашей территории на востоке под оккупацией, и конечно, люди, которые ведут пророссийскую пропаганду, мало кому будут нравиться. И если ты хочешь оболгать человека, то обязательно, как в 1937 году, ты должен написать что-то такое, что заденет любого гражданина", – сказала Влащенко в видеообращении

Она обвинила авторов публикации в отсутствии фактов и конкретики.

"Критиковать работу наблюдательных советов государственных предприятий – это прокремлевские нарративы, понимаете? Сороса я не вспоминала много лет, потому что человек занимается бизнесом, находится в солидном возрасте. Спивак – просто общественный деятель, а Мураев находится в санкционном списке России и ему запрещен въезд в Украину. Вы можете зайти на сайт телеканала "Украина 24" и посмотреть, что три четверти гостей на "Hard с Влащенко" – это были политики и депутаты монобольшинства, были и представители "Европейской солидарности", "Голоса", "Батьківщини", – отметила Влащенко.

Контекст:

Виталий Шабунин  – общественный деятель, руководитель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции", бывший член партии "Демократический альянс", блогер. В 2015–2016 годах руководил первым советом общественного контроля НАБУ. С 25 июня 2019 года по 1 июня 2020 года – член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Наташа Влащенко – журналистка, телеведущая, продюсер, заслуженный журналист Украины. С 7 сентября 2020 года – креативный продюсер и ведущая политического ток-шоу "Народ против", программ "Первые-вторые", "Hard с Влащенко" и итогового ток-шоу "Спецпроект с Наташей Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Теги: пропаганда, Виталий Шабунин, политика, телеведущая, ток-шоу, обвинение, Наташа Влащенко, телеканал Украина
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