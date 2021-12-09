Сытник заявил, что в конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи"

"По моему мнению, немного странно выглядят действия некоторых членов комиссии во время этого конкурса. Ну уже просто исчерпаны все возможности этот конкурс оттягивать, и просто происходят какие-то такие совсем неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", – сказал он.

По словам главы НАБУ, в ситуации с избранием нового главы САП наблюдаются попытки либо отложить процесс, либо сорвать его.

"Я не исключаю, что даже какое-то решение очередное Окружного административного суда города Киева появится по этому поводу", – объяснил Сытник.

Он напомнил, что Украина взяла на себя официальные обязательства обеспечить прозрачное назначение главы САП.