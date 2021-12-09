Сытник заявил, что в конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи"

"По моему мнению, немного странно выглядят действия некоторых членов комиссии во время этого конкурса. Ну уже просто исчерпаны все возможности этот конкурс оттягивать, и просто происходят какие-то такие совсем неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", – сказал он.
По словам главы НАБУ, в ситуации с избранием нового главы САП наблюдаются попытки либо отложить процесс, либо сорвать его.
"Я не исключаю, что даже какое-то решение очередное Окружного административного суда города Киева появится по этому поводу", – объяснил Сытник.
Он напомнил, что Украина взяла на себя официальные обязательства обеспечить прозрачное назначение главы САП.
В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".
Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.
17 сентября 2020 года Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.
Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").
Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку Международного валютного фонда и безвизовый режим с Евросоюзом.
2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.
Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.
Заседание комиссии по отбору главы САП 2 декабря в очередной раз не состоялось. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявлял, что заседание сорвали "подконтрольные Банковой члены комиссии". Предыдущее заседание должно было состояться 25 ноября, но тоже было сорвано.
7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса: детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.