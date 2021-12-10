Венедиктова о санкциях США против Тупицкого и Портнова: Это логично

"Это не первые украинские граждане, в отношении которых вводят санкции США. И мы прекрасно понимаем, что юридического основания введения санкций других стран для украинской юрисдикции – для открытия уголовных дел – нет", – сказала Венедиктова.
Она напомнила, что в Украине в отношении Тупицкого есть "два уголовных дела".
"По одному завершилось расследование… Поэтому сказать, что следствием станут санкции [нельзя]. Мы двигаемся своим путем, – отметила Венедиктова. – Вопросы есть у американских институтов и вопросы есть у украинских институтов. Поэтому как генеральный прокурор, который не отвечает за политические решения, а отвечает за решения в сфере уголовной юстиции, могу сказать, что это логично".
9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, Соединенные Штаты ввели санкции "за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время службы в украинской судебной системе" против Тупицкого, а также в отношении его супруги Ольги Тупицкой. Им обоим запрещен въезд в США.
В тот же день Соединенные Штаты внесли в санкционный список Портнова. В пресс-релизе минфина США уточняется, что санкции против него введены, так как он благодаря взяточничеству наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины. В ведомстве также подчеркивают, что Портнов "заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для подкупа принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию".
Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 25 мая Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого.
Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).
Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.
15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, экс-главой Высшего хозсуда Украины Виктором Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.
Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину вернулся в мае 2019 года.
Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.