Венедиктова о санкциях США против Тупицкого и Портнова: Это логично

Венедиктова (на фото) напомнила, что в Украине в отношении Тупицкого есть "два уголовных дела" Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Это не первые украинские граждане, в отношении которых вводят санкции США. И мы прекрасно понимаем, что юридического основания введения санкций других стран для украинской юрисдикции – для открытия уголовных дел – нет", – сказала Венедиктова.

Она напомнила, что в Украине в отношении Тупицкого есть "два уголовных дела".

"По одному завершилось расследование… Поэтому сказать, что следствием станут санкции [нельзя]. Мы двигаемся своим путем, – отметила Венедиктова. – Вопросы есть у американских институтов и вопросы есть у украинских институтов. Поэтому как генеральный прокурор, который не отвечает за политические решения, а отвечает за решения в сфере уголовной юстиции, могу сказать, что это логично".

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, Соединенные Штаты ввели санкции "за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время службы в украинской судебной системе" против Тупицкого, а также в отношении его супруги Ольги Тупицкой. Им обоим запрещен въезд в США.

В тот же день Соединенные Штаты внесли в санкционный список Портнова. В пресс-релизе минфина США уточняется, что санкции против него введены, так как он благодаря взяточничеству наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины. В ведомстве также подчеркивают, что Портнов "заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для подкупа принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию".