США хотят увидеть, как РФ выполняет Минские соглашения – Блинкен

Блинкен: Я думаю, люди должны понять, что Украина важна и мы твердо привержены ее суверенитету, ее территориальной целостности Фото: ЕРА

Когда ведущий спросил, прислушивается ли президент РФ Владимир Путин к заявлениям международного сообщества, Блинкен сказал: "Мы увидим в ближайшие дни и недели".

Президент США Джо Байден, по словам Блинкена, дважды во время разговоров с Путиным дал понять ему, что США отдают предпочтение стабильным и предсказуемым отношениям с РФ.

"Но если Россия продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия, мы ответим – и не только мы, партнеры и союзники по всему миру. Вот почему я был в НАТО всего неделю назад. Именно поэтому я здесь, на встрече "Большой семерки". И я думаю, люди должны понять, что Украина важна и мы твердо привержены ее суверенитету, ее территориальной целостности", – продолжил госсекретарь.

Он подчеркнул, что сейчас "на карту поставлено нечто еще большее", чем Украина, – речь идет об основных правилах поведения в международной системе.

Ведущий спросил, почему действия РФ, которая стягивает войска к границе с Украиной, не стали поводом для какого-нибудь наказания. Блинкен сказал, что они стали "триггером для действий".

"Это послужило толчком к тому, что мы собрали союзников и партнеров по всему миру [...] чтобы ясно показать не только глубокую общую озабоченность, но и тот факт, что мы готовы вместе, скоординировано принять очень решительные меры, если господин Путин продолжит свою агрессию против Украины. Теперь нам нужно посмотреть, не только ли он получил послание, но и отреагировал ли на него. Есть и другой путь вперед. Это то, что президент предложил президенту Путину, и я сделал то же самое с моим российским коллегой и другими, и это дипломатия. Россия и Украина много лет назад договорились о так называемых Минских соглашениях, которые позволили разрядить кризис на востоке Украины, вернуть Украине ее границы. И сейчас мы хотели бы видеть, как Россия выполняет свои обязательства по этому соглашению. Мы собираемся проверить это предложение вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами и посмотреть, как отреагирует Россия", – добавил госсекретарь США.