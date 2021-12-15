В Госдепартаменте назвали дезинформацией сообщение о планах США давить на Украину ради уступок РФ

Одна страна не может заставлять другую менять свои границы и политику, отметила Донфрид Фото: wikipedia.org

"Позвольте мне повторить то, что мы сказали руководству Украины: мнение о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией, – это чистая дезинформация и к ней следует относиться соответственно", – сказала Донфрид.

Она отметила, что "одна страна не может заставлять другую менять свои границы и политику". По словам Донфрид, США предупредили РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину.

Замгоссекретаря США добавила, что намерена повторить эти месседжи на переговорах в Москве.

«Наша мета — підтримати * , оскільки ми працюємо над деескалацією напруженості, викликаної нарощуванням * військ. Як підтвердили @POTUS та @SecBlinken: ми прагнемо подбати, щоб жодних рішень чи обговорень про * не відбувалося без участі * ». Заступниця Держсекретаря США Донфрід pic.twitter.com/8Wzu1v0r59 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 14, 2021

9 декабря Associated Press со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщило, что США могут оказывать давление на Украину, чтобы добиться частичной автономии временно оккупированных РФ территорий Донбасса.

Как указал бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, речь может идти о предоставлении пророссийским боевикам контроля над полицией, сферами здравоохранения и образования. В то же время он заявил, что не видит, чтобы Вашингтон подталкивал Киев к шагам, "которые поставили бы под угрозу суверенитет Украины или способность национального правительства принимать решения".

В Белом доме опровергла эту информацию, назвав сообщение "абсолютно ложным".

По мнению советника главы Офиса президента (ОПУ) Алексея Арестовича, Вашингтон не может давить на Киев по вопросам, которые могли бы в перспективе разрушить государственность Украины.

"Никто не может надавить на Украину. Тем более американская сторона, которая постоянно подчеркивает и поддерживает суверенность нашего государства, – сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина". – Я так понимаю, [президент США Джо] Байден с [главой Кремля Владимиром] Путиным о чем-то договорился. И возможно, там будут частичные послабления для российской стороны. Для того, чтобы она пошла на мировую. Но скорее всего, они будут касаться гуманитарных вопросов".

Донфрид 13 декабря была в Киеве с рабочим визитом перед поездкой в Москву. Она встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Собеседники скоординировали позиции Вашингтона и Киева накануне визита помощницы госсекретаря в РФ, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

После визитов в Киев и Москву Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения конфликта на Донбассе.