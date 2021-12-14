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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Угроза со стороны России постоянная, но ситуация под контролем – Данилов

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По мнению Данилова, количество солдат, которых РФ стянула к границе, не угрожает Украине
По мнению Данилова, количество солдат, которых РФ стянула к границе, не угрожает Украине
Фото: rnbo.gov.ua

Угроза со стороны России для Украины постоянная, но ситуация находится под контролем. Об этом 14 декабря на брифинге в Офисе президента Украины заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщило "Радіо Свобода".

"Есть ли сегодня угроза нашей стране? Конечно, есть. Она постоянна. Начиная с 2014 года мы находимся в активной фазе выяснения отношений с Российской Федерацией. И это не наша вина, мы ни на кого не нападали. Что сегодня есть: мы отслеживаем ситуацию. Она под контролем", – сказал Данилов.

По его мнению, количество солдат, которых РФ стянула к границе, не угрожает Украине.

“То, что мы видим на спутниках, давайте с вами отличать. Когда весной было большое скопление личного состава, когда непосредственно были солдаты, это была одна ситуация. Сегодня количество солдат не является угрожающим нашей стране", – считает Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что РФ постоянно проводит обучение, но раньше на это не обращали внимания.

"Они постоянно устанавливают те или иные лагеря, но в этих лагерях на сегодняшний день нет того количества людей, которое позволяло бы считать, что есть большая угроза. Но это не значит, что этого не будет происходить завтра", – резюмировал Данилов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил главу Кремля Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.

13 декабря о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

Теги: Россия, Украина, СНБО, граница, агрессия, нападение, угрозы, вторжение, война в Украине, Алексей Данилов, брифинг, войска
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