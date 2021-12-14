Угроза со стороны России постоянная, но ситуация под контролем – Данилов

По мнению Данилова, количество солдат, которых РФ стянула к границе, не угрожает Украине Фото: rnbo.gov.ua

"Есть ли сегодня угроза нашей стране? Конечно, есть. Она постоянна. Начиная с 2014 года мы находимся в активной фазе выяснения отношений с Российской Федерацией. И это не наша вина, мы ни на кого не нападали. Что сегодня есть: мы отслеживаем ситуацию. Она под контролем", – сказал Данилов.

По его мнению, количество солдат, которых РФ стянула к границе, не угрожает Украине.

“То, что мы видим на спутниках, давайте с вами отличать. Когда весной было большое скопление личного состава, когда непосредственно были солдаты, это была одна ситуация. Сегодня количество солдат не является угрожающим нашей стране", – считает Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что РФ постоянно проводит обучение, но раньше на это не обращали внимания.

"Они постоянно устанавливают те или иные лагеря, но в этих лагерях на сегодняшний день нет того количества людей, которое позволяло бы считать, что есть большая угроза. Но это не значит, что этого не будет происходить завтра", – резюмировал Данилов.