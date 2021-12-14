США рассматривают увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину – Белый дом

У спикера Белого дома спросили, есть ли активный план размещения американских войск в странах восточного блока НАТО, если Россия вторгнется в Украину.
"В Восточной Европе есть ряд стран – партнеров по НАТО, "страны восточного фланга"... Если мы вспомним период после 2014 года, многие из этих союзников стремились усилить присутствие [НАТО] там, ожидали дополнительных ротационных развертываний. И, конечно же, это будет рассматриваться, если Россия решит вторгнуться в Украину", – сказала Псаки.
Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/tKHw1Tjr5P— The White House (@WhiteHouse) December 13, 2021
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.