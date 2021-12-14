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США рассматривают увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину – Белый дом

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В США собираются усилить войска в восточных странах НАТО, если РФ начнет наступление
В США собираются усилить войска в восточных странах НАТО, если РФ начнет наступление
Фото: depositphotos.com

США рассматривают вариант размещения дополнительного контингента войск на восточном фланге НАТО, если Россия решится на эскалацию агрессии в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 декабря на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

У спикера Белого дома спросили, есть ли активный план размещения американских войск в странах восточного блока НАТО, если Россия вторгнется в Украину.

"В Восточной Европе есть ряд стран – партнеров по НАТО, "страны восточного фланга"... Если мы вспомним период после 2014 года, многие из этих союзников стремились усилить присутствие [НАТО] там, ожидали дополнительных ротационных развертываний. И, конечно же, это будет рассматриваться, если Россия решит вторгнуться в Украину", – сказала Псаки. 

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: Россия, США, НАТО, военные, Джен Псаки, Белый дом, вторжение, наступление, война в Украине, война на Донбассе, войска
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