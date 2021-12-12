Стефанишина: Украина рассчитывает на четкие сигналы, что позиция стран – членов НАТО о вступлении Украины останется непоколебимой

Она напомнила, что в ходе саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года.

"Мы рассчитываем, что даже на фоне нынешних жестких заявлений президента России на саммите [НАТО] в Мадриде будет продемонстрировано такое же единство среди стран НАТО", – заявила вице-премьер.

По ее словам, страна над этим работает, в том числе индивидуально со столицами стран – членов НАТО.

"Конечно, мы будем продолжать выполнять годовую национальную программу Украина – НАТО, мы продолжаем строительство тренировочных баз в соответствии со стандартами Альянса, то есть в нашей работе ничего не меняется. В то же время для нас очень важна сейчас позиция партнеров, стран НАТО, а их единство на фоне таких заявлений России является ключевым", – сказала она.

Стефанишина заявила, что любое сомнение стран – членов НАТО в позициях, которые были зафиксированы на саммите 14 июня 2021 года, может стать основанием для подрыва веры украинского народа в интеграцию с Западом.

"Поэтому я думаю, что самой важной сейчас является позиция стран Альянса, которые на фоне таких заявлений прежде всего должны мобилизовать собственное единство и решительно подтверждать евроатлантические стремления Украины", – заявила вице-премьер.