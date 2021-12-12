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Стефанишина: Украина рассчитывает на четкие сигналы, что позиция стран – членов НАТО о вступлении Украины останется непоколебимой

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Стефанишина: Мы будем продолжать выполнять годовую национальную программу Украина НАТО
Стефанишина: Мы будем продолжать выполнять годовую национальную программу Украина – НАТО
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Украина продолжит движение к членству в НАТО и рассчитывает на четкие сигналы от Альянса, что, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина, позиция стран-членов относительно решения Бухарестского саммита является единой и непоколебимой. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии "Укринформу" 12 декабря.

Она напомнила, что в ходе саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года.

"Мы рассчитываем, что даже на фоне нынешних жестких заявлений президента России на саммите [НАТО] в Мадриде будет продемонстрировано такое же единство среди стран НАТО", – заявила вице-премьер.

По ее словам, страна над этим работает, в том числе индивидуально со столицами стран – членов НАТО.

"Конечно, мы будем продолжать выполнять годовую национальную программу Украина – НАТО, мы продолжаем строительство тренировочных баз в соответствии со стандартами Альянса, то есть в нашей работе ничего не меняется. В то же время для нас очень важна сейчас позиция партнеров, стран НАТО, а их единство на фоне таких заявлений России является ключевым", – сказала она.

Стефанишина заявила, что любое сомнение стран – членов НАТО в позициях, которые были зафиксированы на саммите 14 июня 2021 года, может стать основанием для подрыва веры украинского народа в интеграцию с Западом.

"Поэтому я думаю, что самой важной сейчас является позиция стран Альянса, которые на фоне таких заявлений прежде всего должны мобилизовать собственное единство и решительно подтверждать евроатлантические стремления Украины", – заявила вице-премьер.

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Кабмин, Ольга Стефанишина
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