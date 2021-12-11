Восточные страны – члены НАТО "в ярости" и ожидают от Байдена разъяснений из-за его идеи диалога с Путиным – СМИ

Предложение Байдена больше всего обеспокоило Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и Румынию, сообщил один из собеседников Bloomberg Фото: EPA

Предложение Байдена больше всего обеспокоило Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и Румынию, сообщил один из собеседников агентства.

Союзники, в частности, опасаются, что переговоры сыграют на руку России, позволив вбить клин между США и европейскими союзниками, или между странами – членами НАТО из Европы.

Один из источников Bloomberg сообщил, что одна из стран Альянса "в ярости" и хочет немедленных объяснений по поводу планов Байдена.

Другой собеседник рассказал, что союзники на восточном фланге НАТО обеспокоены тем, о каких именно уступках может идти речь на переговорах с Москвой в контексте "политических гарантий" и ограничений на деятельность НАТО, чтобы успокоить президента РФ Владимира Путина.