Столтенберг ответил РФ: Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников и Украина – и никто другой

Столтенберг: Мы собираемся сесть, поговорить с Россией, но не идти на компромисс в отношении права каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь Фото: ЕРА

10 декабря министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Столтенберг, отвечая на вопрос, готов ли Альянс нарушить свое обещание, подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

"Это закреплено во многих документах и соглашениях, которые подписала и Россия – все, начиная с Хельсинкского заключительного акта 1975 года, Парижской хартии и заканчивая многими другими соглашениями. Там четко сказано, что любое суверенное независимое государство имеет право выбирать свой собственный путь, включая то, в каких механизмах безопасности оно хочет участвовать. Так что отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой. Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, в которой крупные государства, как Россия, имеют сферы влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие страны. Таков краткий ответ. Мы собираемся сесть, поговорить с Россией, но не идти на компромисс в отношении права каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь", – сказал генеральный секретарь НАТО.