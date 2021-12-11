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ПОЛИТИКА

Столтенберг ответил РФ: Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников и Украина – и никто другой

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Столтенберг: Мы собираемся сесть, поговорить с Россией, но не идти на компромисс в отношении права каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь
Столтенберг: Мы собираемся сесть, поговорить с Россией, но не идти на компромисс в отношении права каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь
Фото: ЕРА

Позиция НАТО в отношениях с Украиной остается неизменной, заявил 10 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, расшифровку его выступления приводит сайт НАТО.

10 декабря министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО

Столтенберг, отвечая на вопрос, готов ли Альянс нарушить свое обещание, подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО. 

"Это закреплено во многих документах и соглашениях, которые подписала и Россия – все, начиная с Хельсинкского заключительного акта 1975 года, Парижской хартии и заканчивая многими другими соглашениями. Там четко сказано, что любое суверенное независимое государство имеет право выбирать свой собственный путь, включая то, в каких механизмах безопасности оно хочет участвовать. Так что отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой. Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, в которой крупные государства, как Россия, имеют сферы влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие страны. Таков краткий ответ. Мы собираемся сесть, поговорить с Россией, но не идти на компромисс в отношении права каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь", – сказал генеральный секретарь НАТО.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Путин во время разговора с Байденом 7 декабря заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

После беседы с Байденом Путин анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, членство
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