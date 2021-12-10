Зеленский о возможном вступлении Украины в НАТО: Мы идем, а там – шлагбаум

Обсуждая телефонный разговор Зеленского с президентом США Джо Байденом, журналистка спросила, могут ли Украину не принять в Альянс из-за позиции России.

"Может ли это быть ценой? Президент Байден сказал не только мне, сказал публично, что НАТО и членство в Альянсе – это выбор не США и выбор не России и любой страны Альянса, это выбор общества Украины. К сожалению, он не добавил, что, к сожалению, решают не граждане Украины", – отметил Зеленский.

Позже он ответил на реплику, что возможное вступление Украины в НАТО раздражает президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, что в данной ситуации важно, что думает народ Украины. [...] Мы продолжаем свой путь в НАТО, но видите же: мы идем, а там – шлагбаум. Мы же видим или нет? Или нам все равно, "обойдем шлагбаум"? Не выходит обойти", – подчеркнул президент Украины.