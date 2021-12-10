Россия пригрозила "масштабным конфликтом в Европе" из-за вступления Украины в НАТО

Курс "на втягивание Украины в НАТО" провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, отметили в МИД РФ Фото: depositphotos.com

В нем, в частности, отмечается, что страны НАТО якобы продолжают "военное освоение территории Украины".

"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – подчеркивается в заявлении.

7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели более чем двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден очень четко сказал Путину, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа, отметил после беседы американского президента с главой Украинского государства Владимиром Зеленским руководитель Офиса президента Андрей Ермак.