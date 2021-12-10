Россия пригрозила "масштабным конфликтом в Европе" из-за вступления Украины в НАТО

В нем, в частности, отмечается, что страны НАТО якобы продолжают "военное освоение территории Украины".
"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – подчеркивается в заявлении.
7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели более чем двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.
В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
Байден очень четко сказал Путину, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа, отметил после беседы американского президента с главой Украинского государства Владимиром Зеленским руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр. По словам Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд.
Путин после переговоров с Байденом анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток.