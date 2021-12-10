Украина никогда не свернет с пути вступления в НАТО и Евросоюз, как бы не давила Россия, США или ЕС – МИД

Когда Украина усилится до уровня, который сделает невозможным вторжение РФ, появится возможность вступления страны в ЕС и НАТО, отметил глава МИД Кулеба Фото: depositphotos.com

Такое мнение в статье для американского издания Foreign Affairs выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Перевод материала на украинский опубликовал пресс-центр МИД Украины 10 декабря.

"Когда такой уровень будет достигнут, появится возможность справедливого политико-дипломатического урегулирования [конфликта] на Донбассе, а также, наконец, вступления Украины в ЕС и НАТО, – отметил Кулеба. – Цель Украины проста: мир благодаря силе".

Обе стратегические цели, по словам главы МИД, могут казаться отдаленными, но "долгосрочно народ Украины не согласится ни на один другой сценарий развития событий".

"Мы никогда не свернем с нашего пути, как бы на нас не давила Россия — США или наши европейские партнеры. И когда я слышу, как некоторые эксперты на Западе начинают говорить, что близость к НАТО является "чувствительным" вопросом для Путина, у меня возникает к ним только один вопрос: а жизнь и будущее 44 млн украинцев для вас столь же чувствительны?", – подчеркнул Кулеба.