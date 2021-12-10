Украина никогда не свернет с пути вступления в НАТО и Евросоюз, как бы не давила Россия, США или ЕС – МИД

Такое мнение в статье для американского издания Foreign Affairs выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Перевод материала на украинский опубликовал пресс-центр МИД Украины 10 декабря.
"Когда такой уровень будет достигнут, появится возможность справедливого политико-дипломатического урегулирования [конфликта] на Донбассе, а также, наконец, вступления Украины в ЕС и НАТО, – отметил Кулеба. – Цель Украины проста: мир благодаря силе".
Обе стратегические цели, по словам главы МИД, могут казаться отдаленными, но "долгосрочно народ Украины не согласится ни на один другой сценарий развития событий".
"Мы никогда не свернем с нашего пути, как бы на нас не давила Россия — США или наши европейские партнеры. И когда я слышу, как некоторые эксперты на Западе начинают говорить, что близость к НАТО является "чувствительным" вопросом для Путина, у меня возникает к ним только один вопрос: а жизнь и будущее 44 млн украинцев для вас столь же чувствительны?", – подчеркнул Кулеба.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
По словам Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.
Путин во время разговора с Байденом 7 декабря заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
После беседы с Байденом Путин анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток.