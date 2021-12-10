Резников хочет создать при Минобороны два закупочных агентства по образцу системы НАТО

Резников: Мы все равно будем двигаться в направлении НАТО Фото: mil.gov.ua

Он назвал агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) "натовским вариантом Amazon" и сообщил, что Украина уже делает первые закупки через эту систему.

Резников заявил, что по образцу натовской структуры при Минобороны создадут два агентства, которые будут заниматься оборонными закупками.

"У меня простая идея – я создаю два аналогичных агентства в Украине при Минобороны. Одно будет заниматься тыловыми вещами, закупками, вопросами логистики, второе будет заниматься тем, что касается вооружений. Это я сделаю в ближайшее время", – пообещал министр.

Он также анонсировал снятие секретности с некоторых госзакупок в оборонной сфере, но планирует сначала проконсультироваться с экспертами, что именно подлежит рассекречиванию, а что в интересах безопасности и обороны останется в режиме секретности.

Резников подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы в перспективе стать членом Североатлантического альянса, "несмотря на все "красные линии" в Кремле".

"Мы все равно будем двигаться в направлении НАТО. Это предусмотрено нашей Конституцией, и политическое решение о принятии Украины когда-нибудь состоится путем консенсуса среди стран Альянса. Это де-юре. Но нам нужно брать стандарты НАТО, их имплементировать и соответственно стать членами НАТО де-факто", – отметил он.

Резников, возглавлявший Минреинтеграции, был назначен министром обороны 4 ноября. Он говорил, что не хотел соглашаться на эту должность, но президент Владимир Зеленский убедил его, пояснив, что от него требуется "навести порядок в закупках, навести порядок со справедливостью денежного обеспечения, навести порядок с коррупционной составляющей", а также работать с иностранными партнерами. Кроме того, говорил Резников, он будет готовить страну к вступлению в НАТО.