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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников хочет создать при Минобороны два закупочных агентства по образцу системы НАТО

Резников: Мы все равно будем двигаться в направлении НАТО
Резников: Мы все равно будем двигаться в направлении НАТО
Фото: mil.gov.ua

При Министерстве обороны Украины будут созданы два агентства по закупкам имущества, вооружения и техники для нужд армии. Об этом 9 ноября в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1" заявил министр обороны Алексей Резников.

Он назвал агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) "натовским вариантом Amazon" и сообщил, что Украина уже делает первые закупки через эту систему

Резников заявил, что по образцу натовской структуры при Минобороны создадут два агентства, которые будут заниматься оборонными закупками.

"У меня простая идея – я создаю два аналогичных агентства в Украине при Минобороны. Одно будет заниматься тыловыми вещами, закупками, вопросами логистики, второе будет заниматься тем, что касается вооружений. Это я сделаю в ближайшее время", – пообещал министр.

Он также анонсировал снятие секретности с некоторых госзакупок в оборонной сфере, но  планирует сначала проконсультироваться с экспертами, что именно подлежит рассекречиванию, а что в интересах безопасности и обороны останется в режиме секретности.

Резников подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы в перспективе стать членом Североатлантического альянса, "несмотря на все "красные линии" в Кремле".

"Мы все равно будем двигаться в направлении НАТО. Это предусмотрено нашей Конституцией, и политическое решение о принятии Украины когда-нибудь состоится путем консенсуса среди стран Альянса. Это де-юре. Но нам нужно брать стандарты НАТО, их имплементировать и соответственно стать членами НАТО де-факто", – отметил он. 

Резников, возглавлявший Минреинтеграции, был назначен министром обороны 4 ноября. Он говорил, что не хотел соглашаться на эту должность, но президент Владимир Зеленский убедил его, пояснив, что от него требуется "навести порядок в закупках, навести порядок со справедливостью денежного обеспечения, навести порядок с коррупционной составляющей", а также работать с иностранными партнерами. Кроме того, говорил Резников, он будет готовить страну к вступлению в НАТО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: НАТО, оружие, армия, вооружение, госзакупки, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, NSPA
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