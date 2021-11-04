Резников рассказал, почему согласился на должность министра обороны

"Снимаю шляпу и отдаю должное президенту Украины Владимиру Зеленскому: он нашел очень классный аргументированный подход, когда у нас была последняя встреча на эту тему: он выстроил передо мной перечень ожиданий и приоритетов, которые он видит... Когда я его услышал, понял, что этот разговор прошел настолько профессионально и уже не нашел ни единого аргумента, чтобы отказаться", – заявил Резников.

По словам политика, эти "ожидания и приоритеты" касались, по сути, его юридических навыков и опыта.

"По большому счету – необходимо навести порядок в закупках. Юрист с этим может справиться. Навести порядок со справедливостью денежного обеспечения – с этим может справиться юрист. Навести порядок с коррупционной составляющей – с этим может справиться юрист. Завершить подписание и наполнение контракта с Великобританией на огромные суммы денег, наполнить рамочное соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами, подписанное во время визита президента Зеленского в США", – пояснил он.

Резников не хотел возглавлять Министерство обороны Украины, говорил журналистам глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он пояснил, что на этой должности власти хотели видеть "хорошего, опытного менеджера, которого уважают в международной среде, который может наладить все бизнес-процессы в министерстве по поставкам в армию".

"Он нормально работал в своем министерстве, к нему там не было претензий. Но мы сделали так называемое внутреннее перемещение", – сказал Арахамия.