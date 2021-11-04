"Перед каждым из министерств стоит много задач". Шмыгаль прокомментировал назначения в Кабмине

Шмыгаль (на фото) внес в парламент кандидатуры Верещук, Рябикина и Свириденко Фото: kmu.gov.ua

Сегодня Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики, Ирину Верещук – на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Алексея Резникова – на должность главы Минобороны.

"На сегодняшний день перед каждым из этих министерств стоит много задач. Приветствуем в правительственной команде", – написал Шмыгаль.