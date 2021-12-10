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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина купила у НАТО антидроновые ружья – Резников

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Украинские военные смогут сбивать российские дроны
Фото: depositphotos.com

Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил 9 декабря министр обороны Алексей Резников в программе "Право на владу" на канале "1+1".

Министр отметил, что в НАТО есть агентство по обеспечению и закупкам NSPA, которое можно условно назвать "натовским вариантом Amazon".

"Мы сегодня уже прошли несколько тестов. Мы заплатили деньги, прошли все проверки, чтобы приобрести некоторые нужные нам вещи через NSPA в НАТО", – сказал Резников.

По его словам, в течение этого месяца Украина получит первую партию – 10 антидроновых ружей литовского производства, которые помогут бороться с российскими БПЛА.

Кроме того, говоря о своем визите в США, Резников отметил, что "подал определенный перечень нужд, который интересует Вооруженные силы Украины".

"И получил достаточно позитивные сигналы, что мы сможем его получить. Не все могу раскрывать сейчас здесь, могу сказать, что у нас есть определенные приоритеты... это ПВО и ПРО. То есть это не наступательное оружие, а защитное. Также нас интересуют киберпространство, киберзащита, нас интересуют море и радиоэлектронная борьба... Это очень нам нужно для защиты и наших объектов критической инфраструктуры, тех самых атомных электростанций, наших аэродромов, наших городов", – рассказал он.

Контекст:

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

Теги: НАТО, оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, ПВО, военная помощь, оборона, Алексей Резников, беспилотники, ПРО, NSPA
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