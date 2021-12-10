Украина купила у НАТО антидроновые ружья – Резников

Министр отметил, что в НАТО есть агентство по обеспечению и закупкам NSPA, которое можно условно назвать "натовским вариантом Amazon".

"Мы сегодня уже прошли несколько тестов. Мы заплатили деньги, прошли все проверки, чтобы приобрести некоторые нужные нам вещи через NSPA в НАТО", – сказал Резников.

По его словам, в течение этого месяца Украина получит первую партию – 10 антидроновых ружей литовского производства, которые помогут бороться с российскими БПЛА.

Кроме того, говоря о своем визите в США, Резников отметил, что "подал определенный перечень нужд, который интересует Вооруженные силы Украины".

"И получил достаточно позитивные сигналы, что мы сможем его получить. Не все могу раскрывать сейчас здесь, могу сказать, что у нас есть определенные приоритеты... это ПВО и ПРО. То есть это не наступательное оружие, а защитное. Также нас интересуют киберпространство, киберзащита, нас интересуют море и радиоэлектронная борьба... Это очень нам нужно для защиты и наших объектов критической инфраструктуры, тех самых атомных электростанций, наших аэродромов, наших городов", – рассказал он.