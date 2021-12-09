США отправят Украине стрелковое оружие и боеприпасы из пакета помощи на $60 млн на этой неделе – Пентагон

Эта партия включает стрелковое оружие и боеприпасы, и ее уже отправляют в Украину, сказал спикер Пентагона.

Кирби напомнил, что другие части этого пакета, призванного помочь украинцам защитить свой суверенитет от российской агрессии, включали противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые уже находятся в распоряжении украинских военнослужащих.

Он подчеркнул, что Украина может использовать эту помощь "по своему усмотрению, но только в целях самообороны".

По словам Кирби, на данный момент никаких новых решений о дополнительной помощи в сфере безопасности Украине не поступало.