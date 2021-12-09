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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Литвы привез в Украину военную помощь для ВСУ

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Анушаускас встретился с Резниковым и выразил ему поддержку
Анушаускас встретился с Резниковым и выразил ему поддержку
Фото: mil.gov.ua

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас привез в Украину первую часть военной помощи, которую выделило литовское правительство, – бронежилеты и баллистические пояса. Об этом он сообщил 8 декабря в Twitter.

"Мы бесплатно предоставляем Вооруженным силам Украины бронежилеты и баллистические пояса. Борьба Украины – это также борьба Литвы", – написал он.

Он добавил, что наращивание военной мощи России у границ Украины создает для страны серьезную военную угрозу и Литва не может игнорировать это. Министр подчеркнул, что на встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым выразил ему свою полную поддержку.

Резников поблагодарил Литву и Анушаускаса за "устойчивую и последовательную поддержку в отпоре вооруженной агрессии России", сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Литва всегда была нашим надежным партнером, оказывающим всеохватывающее содействие Украине, прежде всего в политической, оборонной и дипломатической сферах. Важен вклад Литвы и в принятие эпохального решения Советом ЕС о предоставлении Украине €31 млн непосредственно на практические нужды Вооруженных сил Украины", – отметил глава украинского оборонного ведомства.

Он рассказал, что на встрече с Анашаускасом обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности, сотрудничество в рамках Люблинского треугольника, совместное участие в военных учениях и опыт внедрения стандартов НАТО в деятельность ВСУ.

"Отдельное внимание было уделено ситуации с активизацией российско-белорусского военного сотрудничества и сосредоточению российских войск вблизи границ с Украиной", – говорится в сообщении Минобороны.

Контекст:

Литва неоднократно оказывала Украине военную помощь, в том числе летальным вооружением – так, в сентябре 2016 года Литва передала Украине около 150 тонн боеприпасов, большая часть которых – патроны калибра 5,45 для автоматов Калашникова. В министерстве обороны Литвы отметили, что Украина получила неиспользованные боеприпасы, которые были на вооружении Литвы до перехода на стандарты НАТО.

В 2017 году власти Литвы приняли решение продолжить передачу Минобороны Украины оружия и боеприпасов, необходимость в которых отпала после перехода армии страны на стандарты НАТО. Шла речь о вооружении, стоимость которого оценивается в €2 млн.

Кроме того, Литва принимала на лечение и реабилитацию украинских военнослужащих, пострадавших на Донбассе, а литовские военные проводят учебные программы для инструкторов и воинских частей в Украине, отметил Анашаускас.

Теги: оружие, Литва, военные, вооружение, военная помощь, бронежилеты, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, российская агрессия
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