Министр обороны Литвы привез в Украину военную помощь для ВСУ

"Мы бесплатно предоставляем Вооруженным силам Украины бронежилеты и баллистические пояса. Борьба Украины – это также борьба Литвы", – написал он.
Today I am on my way to Kyiv, where I am handing over the first part of * military assistance to Ukraine - by the agreement of @LithuanianGovt, we are providing * Armed Forces with armoured vests and ballistic belts free of charge. Ukraine's fight is also Lithuania's fight. * pic.twitter.com/MW2Y9rRe3S— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 8, 2021
Он добавил, что наращивание военной мощи России у границ Украины создает для страны серьезную военную угрозу и Литва не может игнорировать это. Министр подчеркнул, что на встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым выразил ему свою полную поддержку.
*— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 8, 2021
Russia's unusual military buildup near Ukraine's borders puts the country under a serious military threat. We cannot ignore it. Today I had the honour to meet the new * DefMin Oleksiy Reznikov for the first time and to express my full support. https://t.co/jNXqPSoHG4
Резников поблагодарил Литву и Анушаускаса за "устойчивую и последовательную поддержку в отпоре вооруженной агрессии России", сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"Литва всегда была нашим надежным партнером, оказывающим всеохватывающее содействие Украине, прежде всего в политической, оборонной и дипломатической сферах. Важен вклад Литвы и в принятие эпохального решения Советом ЕС о предоставлении Украине €31 млн непосредственно на практические нужды Вооруженных сил Украины", – отметил глава украинского оборонного ведомства.
Он рассказал, что на встрече с Анашаускасом обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности, сотрудничество в рамках Люблинского треугольника, совместное участие в военных учениях и опыт внедрения стандартов НАТО в деятельность ВСУ.
"Отдельное внимание было уделено ситуации с активизацией российско-белорусского военного сотрудничества и сосредоточению российских войск вблизи границ с Украиной", – говорится в сообщении Минобороны.
Литва неоднократно оказывала Украине военную помощь, в том числе летальным вооружением – так, в сентябре 2016 года Литва передала Украине около 150 тонн боеприпасов, большая часть которых – патроны калибра 5,45 для автоматов Калашникова. В министерстве обороны Литвы отметили, что Украина получила неиспользованные боеприпасы, которые были на вооружении Литвы до перехода на стандарты НАТО.
В 2017 году власти Литвы приняли решение продолжить передачу Минобороны Украины оружия и боеприпасов, необходимость в которых отпала после перехода армии страны на стандарты НАТО. Шла речь о вооружении, стоимость которого оценивается в €2 млн.
Кроме того, Литва принимала на лечение и реабилитацию украинских военнослужащих, пострадавших на Донбассе, а литовские военные проводят учебные программы для инструкторов и воинских частей в Украине, отметил Анашаускас.