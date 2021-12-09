Министр обороны Литвы привез в Украину военную помощь для ВСУ

Анушаускас встретился с Резниковым и выразил ему поддержку Фото: mil.gov.ua

"Мы бесплатно предоставляем Вооруженным силам Украины бронежилеты и баллистические пояса. Борьба Украины – это также борьба Литвы", – написал он.

Today I am on my way to Kyiv, where I am handing over the first part of * military assistance to Ukraine - by the agreement of @LithuanianGovt, we are providing * Armed Forces with armoured vests and ballistic belts free of charge. Ukraine's fight is also Lithuania's fight. * pic.twitter.com/MW2Y9rRe3S — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 8, 2021

Он добавил, что наращивание военной мощи России у границ Украины создает для страны серьезную военную угрозу и Литва не может игнорировать это. Министр подчеркнул, что на встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым выразил ему свою полную поддержку.

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Russia's unusual military buildup near Ukraine's borders puts the country under a serious military threat. We cannot ignore it. Today I had the honour to meet the new * DefMin Oleksiy Reznikov for the first time and to express my full support. https://t.co/jNXqPSoHG4 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 8, 2021

Резников поблагодарил Литву и Анушаускаса за "устойчивую и последовательную поддержку в отпоре вооруженной агрессии России", сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Литва всегда была нашим надежным партнером, оказывающим всеохватывающее содействие Украине, прежде всего в политической, оборонной и дипломатической сферах. Важен вклад Литвы и в принятие эпохального решения Советом ЕС о предоставлении Украине €31 млн непосредственно на практические нужды Вооруженных сил Украины", – отметил глава украинского оборонного ведомства.

Он рассказал, что на встрече с Анашаускасом обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности, сотрудничество в рамках Люблинского треугольника, совместное участие в военных учениях и опыт внедрения стандартов НАТО в деятельность ВСУ.

"Отдельное внимание было уделено ситуации с активизацией российско-белорусского военного сотрудничества и сосредоточению российских войск вблизи границ с Украиной", – говорится в сообщении Минобороны.