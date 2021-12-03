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В ЕС назвали условия выделения Украине €31 млн помощи для укрепления потенциала ВСУ

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Кроме Украины, помощь от ЕС получат Грузия и Молдова
Кроме Украины, помощь от ЕС получат Грузия и Молдова
Фото: depositphotos.com

Европейский союз выделит Украине €31 млн на поддержку ее Вооруженных сил в рамках инструмента ЕС по поддержанию мира – European Peace Facility (EPF). Соответствующее решение Совет Евросоюза принял 2 декабря, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Средства будут предоставляться в течение трех лет. Кроме Украины, помощь получат Грузия и Молдова.

"Эти меры направлены на укрепление потенциала стран-бенефициаров в военных и оборонных вопросах с целью повышения внутренней устойчивости и мира… ЕС также стремится повысить потенциал и оперативную совместимость местных вооруженных сил, чтобы внести свой вклад в военные миссии и операции общей политики безопасности и обороны", – отмечается в релизе.

Ожидается, что помощь от ЕС, которая не предусматривает предоставление летального оружия, поможет укрепить потенциал ВСУ, в частности – "их способность оказывать свои услуги гражданскому населению в кризисных или чрезвычайных ситуациях".

Так, Украине будет предоставлено военное медицинское оборудование, в том числе полевые госпитали, инженерные подразделения, подразделения мобильности и материально-технического обеспечения.

В то же время в Совете Евросоюза подчеркнули, что условием получения помощи будет соблюдение международного права в области прав человека и гуманитарных вопросов, а также "соответствующих правовых инструментов и передовой практики, основанных на международных правилах, стандартах и политике ЕС в отношении поставки оборудования вооруженным силам".

Контекст:

ЕС утвердил механизм EPF в марте 2021 года, его цель – поддержание мира, предотвращение конфликтов и укрепление международной безопасности и стабильности. EPF позволяет ЕС финансировать укрепление потенциала третьих государств, региональных и международных организаций в отношении военных и оборонных вопросов.

Предоставление средств на оборону засвидетельствовало стратегический характер отношений Украина – ЕС, подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинская дипломатия работала для этого "настойчиво и системно".

Решение о предоставлении Украине оборонной помощи принято на фоне возобновления Россией наращивания численности своих войск у границы с Украиной, что вызвало беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

Теги: Украина, Грузия, Молдова, оборона, помощь, Совет ЕС, Европейский союз, ВСУ, безопасность, Евросоюз, медицинское оборудование
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