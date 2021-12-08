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Украина договорилась с Литвой и Грузией о сотрудничестве в сфере кибербезопасности – Минобороны

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К Меморандуму о сотрудничестве в сфере кибербезопасности могут присоединиться другие страны, отметил Резников
К Меморандуму о сотрудничестве в сфере кибербезопасности могут присоединиться другие страны, отметил Резников
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 8 декабря подписали Меморандум о сотрудничестве между оборонными ведомствами Украины, Литвы и Грузии в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Цель меморандума – создание группы по анализу киберугроз при региональном центре кибербезопасности в Каунасе (Литва), а также определение предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.

По словам Резникова, меморандум усилит профессиональное взаимодействие между тремя странами. Главной задачей создаваемой меморандумом группы является развитие многонациональных возможностей анализа киберугроз путем разработки стандартных практик обмена информацией относительно киберугроз, уязвимостей безопасности, обработки инцидентов и цифровой экспертизы.

В Минобороны уточнили, что Грузия подпишет меморандум позже. Министр обороны добавил, что меморандум открыт и все желающие партнеры Украины могут присоединиться к этой инициативе.

Контекст:

Декларация о намерениях по сотрудничеству в области кибербезопасности между минобороны Литвы и минобороны Грузии была подписана в марте 2019 года.

Декларация о намерениях между минобороны Литвы и Минобороны Украины по сотрудничеству в сфере кибербезопасности подписана в ноябре 2019 года.

Теги: Украина, Грузия, Литва, декларация, Алексей Резников, Минобороны, Украинские кибервойска, кибервойна, кибербезопасность
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