Украина договорилась с Литвой и Грузией о сотрудничестве в сфере кибербезопасности – Минобороны

К Меморандуму о сотрудничестве в сфере кибербезопасности могут присоединиться другие страны, отметил Резников Фото: mil.gov.ua

Цель меморандума – создание группы по анализу киберугроз при региональном центре кибербезопасности в Каунасе (Литва), а также определение предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.

По словам Резникова, меморандум усилит профессиональное взаимодействие между тремя странами. Главной задачей создаваемой меморандумом группы является развитие многонациональных возможностей анализа киберугроз путем разработки стандартных практик обмена информацией относительно киберугроз, уязвимостей безопасности, обработки инцидентов и цифровой экспертизы.

В Минобороны уточнили, что Грузия подпишет меморандум позже. Министр обороны добавил, что меморандум открыт и все желающие партнеры Украины могут присоединиться к этой инициативе.