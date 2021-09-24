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Граждан Литвы призвали избавиться от новых китайских смартфонов

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Флагманские смартфоны китайских производителей имеют встроенные инструменты цензуры, отметили в Минобороны Литвы
Флагманские смартфоны китайских производителей имеют встроенные инструменты цензуры, отметили в Минобороны Литвы
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны Литвы посоветовало гражданам страны не покупать новые мобильные телефоны китайских производителей, а кто купил – выбросить их. Об этом написало Reuters 21 сентября.

Причиной таких рекомендаций стали встроенные инструменты цензуры, о которых говорится в отчете Национального центра кибербезопасности Литвы, опубликованном на его сайте 23 августа.

Так, в ходе оценки безопасности смартфонов 5G китайских производителей сотрудники киберцентра выявили, что продаваемые в Европе телефоны некоторых марок имеют возможность распознавать и блокировать 449 слов и фраз, которые постоянно обновляются, в частности – "свободный Тибет", "Голос Америки", "да здравствует демократический Тайвань", "демократическое движение".

Отмечается, что в некоторых гаджетах для Европы этот "функционал" отключен, но может быть активирован удаленно.

Контекст:

Отношения между Литвой и Китаем в последнее время испортились, отмечает Reuters. В августе Пекин потребовал, чтобы Литва отозвала своего посла, заявив, что отзовет своего дипломата в Вильнюсе после того, как Тайвань объявил, что его миссия в Литве будет называться представительством Тайваня.

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

В январе власти Китая предупредили новую администрацию президента США Джо Байдена и Тайвань о том, что признание Штатами независимости острова будет означать войну.

Тибет – это автономный район на юго-западе Китая. Он имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует их Коммунистическая партия. Тибет получил независимость в 1912 году, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление.

В 1959 году в Тибете вспыхнуло масштабное антикитайское восстание. Восставшие тибетцы выступили за восстановление независимости и против китаизации Тибета. Восстание было подавлено, а Далай-лама и тысячи его сторонников бежали. С тех пор китайские власти считают его сепаратистом. В 1965 Тибет получит автономию в составе КНР. 

Многие тибетцы в изгнании обвиняют Пекин в религиозных репрессиях и разрушении их культуры. Правительство КНР отвергает обвинения и заявляет, что Тибет значительно развился под его властью.

Теги: Китай, Литва, цензура, демократия, телефоны, Пекин, Тайвань, Вильнюс, Тибет, КНР, независимость, смартфон, гаджеты, безопасность, кибербезопасность, Голос Америки, автономия, продажа
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