Лидер Китая впервые за 30 лет посетил Тибет

Последний раз Си Цзиньпин посетил Тибет 10 лет назад в качестве вице-президента Фото: EPA

Как отмечает BBC, это первый официальный визит китайского лидера в политически неспокойный Тибет за последние 30 лет.

Президент находился в Тибете с 21-го по 23 июля, но государственные СМИ сообщили о визите после его завершения. Визит приурочен к 70-летию соглашения, которое установило контроль Китая над Тибетом. Духовный лидер Тибета Далай-лама говорил, что его заставили подписать документ, и с тех пор он отказался от него, подчеркивает The Guardian.

Сначала глава Китайской Народной Республики прибыл на юго-восток страны, а затем по железной дороге отправился в столицу автономной области Тибета Лхасу. Там он посетил дворец Потала – традиционный дом Далай-ламы.

Global Times отмечает, что во время визита в столицу Тибета Лхаса китайский президент интересовался работой по этническим и религиозным вопросам, а также по поводу защиты тибетской культуры. BBC уточняет, что многие тибетцы обвиняют Пекин в религиозных репрессиях и разрушении их культуры. Тибетские монахи в знак протеста против угнетения их народа устраивали публичные самосожжения.

Последний раз Си Цзиньпин посетил регион 10 лет назад в качестве вице-президента. Последним китайским лидером, который официально посетил Тибет, был Цзян Цзэминь в 1990 году.