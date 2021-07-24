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Лидер Китая впервые за 30 лет посетил Тибет

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Последний раз Си Цзиньпин посетил Тибет 10 лет назад в качестве вице-президента
Последний раз Си Цзиньпин посетил Тибет 10 лет назад в качестве вице-президента
Фото: EPA

Президент Китая Си Цзиньпин совершил официальный визит в регион Тибета. Об этом 23 июля сообщили Global Times и Xinhua.

Как отмечает BBC, это первый официальный визит китайского лидера в политически неспокойный Тибет за последние 30 лет.

Президент находился в Тибете с 21-го по 23 июля, но государственные СМИ сообщили о визите после его завершения. Визит приурочен к 70-летию соглашения, которое установило контроль Китая над Тибетом. Духовный лидер Тибета Далай-лама говорил, что его заставили подписать документ, и с тех пор он отказался от него, подчеркивает The Guardian.

Сначала глава Китайской Народной Республики прибыл на юго-восток страны, а затем по железной дороге отправился в столицу автономной области Тибета Лхасу. Там он посетил дворец Потала – традиционный дом Далай-ламы.

Global Times отмечает, что во время визита в столицу Тибета Лхаса китайский президент интересовался работой по этническим и религиозным вопросам, а также по поводу защиты тибетской культуры. BBC уточняет, что многие тибетцы обвиняют Пекин в религиозных репрессиях и разрушении их культуры. Тибетские монахи в знак протеста против угнетения их народа устраивали публичные самосожжения.

Последний раз Си Цзиньпин посетил регион 10 лет назад в качестве вице-президента. Последним китайским лидером, который официально посетил Тибет, был Цзян Цзэминь в 1990 году.

Контекст:

Тибет – это автономный район на юго-западе Китая. Он имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует их Коммунистическая партия. Тибет получил независимость в 1912 году, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление.

В 1959 году в Тибете вспыхнуло масштабное антикитайское восстание. Восставшие тибетцы выступили за восстановление независимости и против китаизации Тибета. Восстание было подавлено, а Далай-лама и тысячи его сторонников бежали. С тех пор китайские власти считают его сепаратистом. В 1965 Тибет получит автономию в составе КНР. 

Многие тибетцы в изгнании обвиняют Пекин в религиозных репрессиях и разрушении их культуры. Правительство КНР отвергает обвинения и заявляет, что Тибет значительно развился под его властью.

Теги: Китай, Си Цзиньпин, далай-лама, Тибет
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