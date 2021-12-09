Спикер Пентагона: Нет никаких географических ограничений на то, где могут быть использованы Javelin внутри Украины

Он подчеркнул, что помощь США в области безопасности, призванная помочь украинцам защитить свой суверенитет от российской агрессии, может использоваться Украиной по ее усмотрению, но только для самозащиты.

"Мы ожидаем от использования Javelin, что они будут использоваться в режиме самообороны... в целях самообороны. Нет никаких географических ограничений на то, где они могут быть использованы внутри Украины. Мы ожидаем, что их будут использовать ответственно и в целях самообороны", – сказал Кирби.

В 2018 году тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали Javelin только при условии "не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения".

Позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве от 1 сентября этого года говорится, что американская помощь Украине будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".