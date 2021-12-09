Спикер Пентагона: Нет никаких географических ограничений на то, где могут быть использованы Javelin внутри Украины

Он подчеркнул, что помощь США в области безопасности, призванная помочь украинцам защитить свой суверенитет от российской агрессии, может использоваться Украиной по ее усмотрению, но только для самозащиты.
"Мы ожидаем от использования Javelin, что они будут использоваться в режиме самообороны... в целях самообороны. Нет никаких географических ограничений на то, где они могут быть использованы внутри Украины. Мы ожидаем, что их будут использовать ответственно и в целях самообороны", – сказал Кирби.
В 2018 году тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали Javelin только при условии "не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения".
Позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.
В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве от 1 сентября этого года говорится, что американская помощь Украине будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".
Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине. В том же году Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок – при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением чрезвычайных ситуаций, отметил Forbes.
В 2020 году Украина получила еще 150 ракет и еще 10 пусковых установок. Осенью 2021 года президент Джо Байден санкционировал дополнительную поставку Javelin в рамках пакета военной помощи на сумму $60 млн.
Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была, в числе прочего, партия Javelin с боеприпасами.
В конце ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью американскому изданию Military Times, что ВСУ уже использовали Javelin на востоке Украины. Эту информацию 22 ноября подтвердил нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин. По его словам, украинские военнослужащие использовали Javelin при ведении боя.
Однако в штабе Объединенных сил подчеркнули, что по состоянию на 23 ноября ВСУ не использовали Javelin на Донбассе.