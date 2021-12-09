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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер Пентагона: Нет никаких географических ограничений на то, где могут быть использованы Javelin внутри Украины

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Кирби прояснил условия использования Javelin в Украине
Кирби прояснил условия использования Javelin в Украине
Фото: EPA

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что украинская армия может применять противотанковые ракетные комплексы Javelin для самообороны на всей территории Украины. Об этом он сказал на брифинге 8 декабря, сообщается на сайте минобороны США.

Он подчеркнул, что помощь США в области безопасности, призванная помочь украинцам защитить свой суверенитет от российской агрессии, может использоваться Украиной по ее усмотрению, но только для самозащиты.

"Мы ожидаем от использования Javelin, что они будут использоваться в режиме самообороны... в целях самообороны. Нет никаких географических ограничений на то, где они могут быть использованы внутри Украины. Мы ожидаем, что их будут использовать ответственно и в целях самообороны", – сказал Кирби.

В 2018 году тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали Javelin только при условии "не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения".

Позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве от 1 сентября этого года говорится, что американская помощь Украине будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине. В том же году Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок – при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением чрезвычайных ситуаций, отметил Forbes.

В 2020 году Украина получила еще 150 ракет и еще 10 пусковых установок. Осенью 2021 года президент Джо Байден санкционировал дополнительную поставку Javelin в рамках пакета военной помощи на сумму $60 млн.

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октября, в ней была, в числе прочего, партия Javelin с боеприпасами.

В конце ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью американскому изданию Military Times, что ВСУ уже использовали Javelin на востоке УкраиныЭту информацию 22 ноября подтвердил нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин. По его словам, украинские военнослужащие использовали Javelin при ведении боя.

Однако в штабе Объединенных сил подчеркнули, что по состоянию на 23 ноября ВСУ не использовали Javelin на Донбассе.

Теги: США, оружие, армия, военные, вооружение, военная помощь, Минобороны, ВСУ, война в Украине, Джон Кирби, Javelin, война на Донбассе
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